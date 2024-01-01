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*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 42
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*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
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*Барабанщик THE DOORS сунет за Камалу 12
*Новые обещания нового KING DIAMOND 12
*BRUCE KULICK не понимает 11
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*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 42
*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 22
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 22
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
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All That Remains

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8 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от ALL THAT REMAINS

25 сен 2024 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS о лидере MEGADETH и туре

16 авг 2024 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

7 авг 2024 : 		 ALL THAT REMAINS не будут анонсировать выход альбома

30 июл 2024 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Без KORN не было бы дэткора»

14 июн 2024 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

6 май 2024 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

16 апр 2024 : 		 ALL THAT REMAINS завершили запись

6 фев 2024 : 		 ALL THAT REMAINS планируют выпустить сингл весной

22 июл 2023 : 		 ALL THAT REMAINS покинул барабанщик

1 июн 2023 : 		 ALL THAT REMAINS получили золото

18 янв 2023 : 		 Пропало ли бунтарство из музыки? Отвечает вокалист ALL THAT REMAINS

17 янв 2023 : 		 Участники ALL THAT REMAINS судятся с вдовой Оли

29 май 2022 : 		 Вдова гитариста ALL THAT REMAINS: «Невиноватая я!»

14 фев 2022 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Если глава Spotify — м...к, это не исправить»

8 фев 2022 : 		 MATT DEIS выступит с ALL THAT REMAINS

2 фев 2022 : 		 Документальный фильм от ALL THAT REMAINS

26 янв 2022 : 		 Документальный фильм от ALL THAT REMAINS

28 окт 2021 : 		 ALL THAT REMAINS отметят юбилей "The Fall Of Ideals"

6 окт 2021 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Предпринимается беспрецедентная в истории США попытка авторитарного захвата власти»

22 сен 2021 : 		 ALL THAT REMAINS расстались с басистом

13 сен 2021 : 		 ALL THAT REMAINS словили COVID

26 авг 2021 : 		 ALL THAT REMAINS отметят юбилей

14 май 2021 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS — о ношении масок

19 мар 2021 : 		 ALL THAT REMAINS не могут использовать имя Оли ради благотворительности

27 авг 2020 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS выйдет весной
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Видео с текстом от ALL THAT REMAINS



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ALL THAT REMAINS опубликовали официальное видео с текстом к новому треку Forever Cold.




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