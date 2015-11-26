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All That Remains

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14 май 2021 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS — о ношении масок

19 мар 2021 : 		 ALL THAT REMAINS не могут использовать имя Оли ради благотворительности

27 авг 2020 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS выйдет весной

4 май 2020 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Любая песня с "Load" и "Reload" могла быть на альбомах NICKELBACK»

29 янв 2020 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS винит полицию в бездействии

30 дек 2019 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Мы не подбирали кого-то, кто похож на Оли»

8 ноя 2019 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Биохакерство уже близко»

30 окт 2019 : 		 Смерть гитариста ALL THAT REMAINS по-прежнему окутана тайной

8 окт 2019 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS хотел бы выпустить альбом в 2021 году

24 сен 2019 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Facebook — это зло»

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6 фев 2019 : 		 Jason Richardson стал официальным участником ALL THAT REMAINS

17 янв 2019 : 		 Гитарист ALL THAT REMAINS оформил завещание за неделю до смерти

14 янв 2019 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Без Оли дико»

27 дек 2018 : 		 Дом, где умер гитарист ALL THAT REMAINS, будет выставлен на продажу

24 дек 2018 : 		 ALL THAT REMAINS могут рассмотреть вариант замены Оли Херберта

4 дек 2018 : 		 Видео с выступления ALL THAT REMAINS

19 ноя 2018 : 		 Смерть гитариста ALL THAT REMAINS считается подозрительной

11 ноя 2018 : 		 Гитарист ALL THAT REMAINS утонул

10 ноя 2018 : 		 JASON RICHARDSON поедет в тур с ALL THAT REMAINS

8 ноя 2018 : 		 Поминки по гитаристу ALL THAT REMAINS отменены

18 окт 2018 : 		 Тело гитариста ALL THAT REMAINS найдено рядом с прудом

17 окт 2018 : 		 Умер гитарист ALL THAT REMAINS

14 окт 2018 : 		 Новая песня ALL THAT REMAINS

13 окт 2018 : 		 Новая песня ALL THAT REMAINS

7 окт 2018 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS выйдет осенью
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Вокалист ALL THAT REMAINS — о ношении масок



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Вокалист ALL THAT REMAINS Phil Labonte поделился своим мнением о том, стоит ли носить маски:

«В нашей жизни ещё никогда не говорили: "Эй, ты должен оставаться дома до следующего бла-бла-бла". И учитывая тот факт, что, по крайней мере, Нью-Гэмпшир, где я был... Я переехал в Техас только в начале февраля [этого года]. До этого я десять лет жил в Нью-Гэмпшире, и у меня там до сих пор есть дом, так что технически я всё ещё живу в Нью-Гэмпшире; у меня просто есть квартира в Техасе, в которой я жил... Но в любом случае, у меня не было проблем с этим, пока федералы не начали говорить: "Эй... Мы собираемся сделать это". Каждый раз, когда люди говорили об обязательном закрытии, я говорил: "Слушайте, вы не можете закрыться". Я вообще за маски. Если вы хотите носить маску, носите маску. Круто. Я буду носить маску, потому что я знаю, что люди нервничают, а для меня это не такая уж большая проблема. И я был настроен так с самого первого дня. Я был, так сказать, пофигистом. На самом деле я купил маску в январе прошлого года, потому что я смотрю Styxhexenhammer666 [YouTub-блогера, оккультиста, автора, редактора и политического комментатора]. Но он был первым, кто заговорил об этом. И он говорил об этом в самом конце декабря [2019], начале января [2020]. И я подумал: "Это может стать реальностью". И я вижу, что многие люди в Японии носят маски, когда болеют. Может, и мне стоит купить какую-нибудь маску?" Так что мне доставили её на дом до февраля.

С масками и тому подобным у меня не было проблем. Но всё это время я повторял: "Слушайте, не устанавливайте обязательные требования. Не нужно ставить условия". Потому что как только вы устанавливаете санкции, вам приходится привлекать полицейских. А этого я не хочу — я не хочу, чтобы копы приходили из-за того, что кто-то не носит маску. Как по мне, это всё слишком опасно. Если в магазине говорят: "Мы требуем, чтобы на вас были маски", — без проблем. Я надену маску. Это абсолютно нормально. Это ваша собственность. Я надену маску.

Для меня маска сродни чему-то из серии: "Нет рубашек, нет обуви — нет обслуживания". Вы хотите сказать: "Наденьте обувь, чтобы зайти в наш магазин"? Абсолютно нормально. Хотите сказать: "Наденьте маску, чтобы зайти в наш магазин"? Абсолютно нормально. Вы хотите сказать: "Вы не можете войти сюда со своими сосками, мистер"? Тогда это тоже нормально; наденьте рубашку. Я не против таких вещей. Но не вызывайте копов. Не надо, чтобы копы приходили и избивали людей, брали их под стражу или угрожали людям просто потому, что они не носят маску. И это неизбежно [произойдёт], по крайней мере, в некоторых случаях, как только вы введёте дополнительные требования и вам придётся их выполнять».

ALL THAT REMAINS





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