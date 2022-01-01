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*В Исландии покажут член Джими Хендрикса 15
*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 15
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют RADIOHEAD 14
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All That Remains

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22 сен 2021 : 		 ALL THAT REMAINS расстались с басистом

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27 авг 2020 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS выйдет весной

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30 дек 2019 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Мы не подбирали кого-то, кто похож на Оли»

8 ноя 2019 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Биохакерство уже близко»

30 окт 2019 : 		 Смерть гитариста ALL THAT REMAINS по-прежнему окутана тайной

8 окт 2019 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS хотел бы выпустить альбом в 2021 году

24 сен 2019 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Facebook — это зло»

4 апр 2019 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

6 фев 2019 : 		 Jason Richardson стал официальным участником ALL THAT REMAINS

17 янв 2019 : 		 Гитарист ALL THAT REMAINS оформил завещание за неделю до смерти

14 янв 2019 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Без Оли дико»

27 дек 2018 : 		 Дом, где умер гитарист ALL THAT REMAINS, будет выставлен на продажу

24 дек 2018 : 		 ALL THAT REMAINS могут рассмотреть вариант замены Оли Херберта
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Вдова гитариста ALL THAT REMAINS: «Невиноватая я!»



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Вдова гитариста ALL THAT REMAINS Оли Херберта в недавнем интервью Daily Mail заявила, что «совершенно точно не убивала своего мужа».

Она также упрекнула главного детектива в том, как с ней обращались после того, как она стала мишенью в расследовании, её допрашивали не только полицейские, но и друзья, семья и участники группы Оли.

«Было заметно, что он фанат группы. Вот он, этот сельский полицейский, и он работает над делом рок-звезды, которая умерла. Я думаю, он был одержим звездой и находился в этой власти».

Элизабет, сама себя называющая язычницей, рассказала Daily Mail, что время составления завещания было чисто случайным, что у них с Оли недавно умер друг, и они хотели подготовиться к неожиданностям:

«Мы любили друг друга, доверяли друг другу, и были мужем и женой, несмотря на то, что все вокруг делали всё возможное, чтобы нас разлучить. Мы оставляли друг другу всё, в том числе сделали друг друга бенефициарами полисов страхования жизни друг друга».

Другие люди, знавшие Оли, рисовали другую картину отношений пары, утверждая, что он действительно подумывал о разводе. Они утверждали, что Элизабет часто враждовала с Оли и участниками группы и постоянно обвиняла его в том, что он спит с поклонницами.






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