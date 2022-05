сегодня



Вдова гитариста ALL THAT REMAINS: «Невиноватая я!»



Вдова гитариста ALL THAT REMAINS Оли Херберта в недавнем интервью Daily Mail заявила, что «совершенно точно не убивала своего мужа».



Она также упрекнула главного детектива в том, как с ней обращались после того, как она стала мишенью в расследовании, её допрашивали не только полицейские, но и друзья, семья и участники группы Оли.



«Было заметно, что он фанат группы. Вот он, этот сельский полицейский, и он работает над делом рок-звезды, которая умерла. Я думаю, он был одержим звездой и находился в этой власти».



Элизабет, сама себя называющая язычницей, рассказала Daily Mail, что время составления завещания было чисто случайным, что у них с Оли недавно умер друг, и они хотели подготовиться к неожиданностям:



«Мы любили друг друга, доверяли друг другу, и были мужем и женой, несмотря на то, что все вокруг делали всё возможное, чтобы нас разлучить. Мы оставляли друг другу всё, в том числе сделали друг друга бенефициарами полисов страхования жизни друг друга».



Другие люди, знавшие Оли, рисовали другую картину отношений пары, утверждая, что он действительно подумывал о разводе. Они утверждали, что Элизабет часто враждовала с Оли и участниками группы и постоянно обвиняла его в том, что он спит с поклонницами.











+1 -0



просмотров: 258