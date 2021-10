сегодня



ALL THAT REMAINS отметят юбилей "The Fall Of Ideals"



ALL THAT REMAINS к 15-летию альбома "The Fall Of Ideals" выпустят виниловую версию пластинки, а также отправятся в тур с MISS MAY I, VARIALS и TALLAH, в рамках которого будут целиком исполнять материал этого альбома.



Даты тура:



Mar. 12 - Worcester, MA - The Palladium



Mar. 13 - Burlington, VT - Higher Ground



Mar. 14 - Niagara Falls, NY - The Rapids Theatre



Mar. 16 - Cleveland, OH - House of Blues



Mar. 17 - Flint, MI – The Machine Shop



Mar. 19 - Cincinnati, OH - Bogart's



Mar. 21 - Columbus, OH - The King of Clubs



Mar. 24 - Ft. Wayne, IN - Piere's Entertainment Center



Mar. 25 - Sauget, IL - Pop's



Mar. 26 - East Moline, IL - The Rust Belt



Mar. 27 - Joliet, IL - The Forge



Mar. 30 – Green Bay, WI - EPIC Event Center



Mar. 31 - Minneapolis, MN - The Lyric at Skyway Theatre



Apr. 01 - Sioux City, IA - Anthem at the Hard Rock Casino



Apr. 02 - Dubuque, IA - Q Casino Showroom



Apr. 04 - Wichita, KS - The Cotillion



Apr. 05 - Denver, CO - Oriental Theater



Apr. 07 - Salt Lake City, UT - The Depot



Apr. 08 - Boise, ID - Knitting Factory



Apr. 09 - Bend, OR - Midtown Ballroom



Apr. 10 - Portland, OR - Roseland Theater



Apr. 12 - Bozeman, MT - The ELM



Apr. 13 - Spokane, WA - Knitting Factory



Apr. 14 - Seattle, WA - El Corazon



Apr. 16 - Reno, NV - Cargo Concert Hall



Apr. 17 - Chico, CA - Senator Theatre



Apr. 18 - Sacramento, CA - Ace of Spades



Apr. 19 - Los Angeles, CA - 1720



Apr. 21 - San Diego, CA - Observatory North Park



Apr. 22 - Tucson, AZ - Encore



Apr. 23 - Albuquerque, NM - Sunshine Theater



Apr. 24 - Colorado Springs, CO - Sunshine Studios Live



Apr. 27 - Oklahoma City, OK - Diamond Ballroom



Apr. 28 - Dallas, TX - Amplified Live



Apr. 29 - Austin, TX - Come And Take It Live



Apr. 30 - Houston, TX - Scout Bar



May 02 - Pensacola, FL - Vinyl Music Hall



May 03 - Tampa, FL - Jannus Live



May 04 - Lake Buena Vista, FL - House of Blues



May 05 - Ft Lauderdale, FL - Revolution Live



May 07 - Greensboro, NC - The Blind Tiger



May 09 - Atlanta, GA - Buckhead Theatre



May 10 - Nashville, TN - Cannery Ballroom



May 12 - Indianapolis, IN - Hi-Fi Annex



May 13 - Warrendale, PA - Jergels



May 14 - Harrisburg, PA - HMAC



May 15 - Baltimore, MD - Baltimore Sound Stage



May 17 - Easton, PA - One Centre Square



May 18 - Montclair, NJ - Wellmont Theater



May 19 - Huntington, NY - Paramount Theater



May 20 - Hartford, CT - The Webster







