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Басист OBITUARY о новом альбоме



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Басист OBITUARY Terry Butler недавно рассказал о том, как идёт процесс работы над новым материалом:

«Есть кое-какие риффы, и мы уже обсуждали варианты, когда соберёмся и начнём сочинять музыку, всё случится уже совсем скоро, надо продолжать. Нельзя брать паузу между альбомами в шесть-семь лет, мы же не KISS или IRON MAIDEN, или другие. Люди хотят слышать новое. Даже если ты понимаешь, что много не продашь, они всё равно хотят слышать новую музыку. Так что да — у нас есть материал в работе.

В текущем положении дел это всё-таки бизнес. Да, нам нравится играть музыку, мы любим выступать, но это бизнес. Так что надо, чтобы двигатель работал, ты гастролировал — все деньги сейчас здесь».

Относительно продюсера нового материала он сказал:

«Joe [Cincotta] отлично провёл работу по сведению прошлого альбома, так что он первый кандидат. Но мы ещё не дошли до этого момента. Мы сейчас собираем риффы и думаем, что делать дальше».



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

LU777


27 дек 2018, 23:23		Риффы? У OBITUARY ???
Новые?????????????
После 89 Го?????????????????????
интересно...........


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