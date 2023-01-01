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Барабанщик OBITUARY о новом альбоме



Donald Tardy в рамках недавней беседы рассказал о новом альбоме OBITUARY "Dying Of Everything", релиз которого намечен на 13 января:



«Каким-то волшебным образом все звезды сошлись. Мы долго работали над этой пластинкой. Мы никогда не заставляем себя сочинять песни; мы позволяем им находить нас. Но когда мы реально взялись за дело и начали сочинять и собирать все вместе, с самого начала нас охватило какое-то волнение. Мы были что-то из серии: "Срань господня, чувак. У нас тут что-то происходит!". А потом, конечно же, когда мы закончили запись, собственно сведение, мы отправили их нашему Joe Cincotta, 15 лет оттрубившему с нами за пультом на концертах, он еще записал последние три альбома OBITUARY в своей студии в Нью-Йорке, Full Force Studios. Так что у нас сейчас просто идеальная химия. Группа в ударе. Я полагаю, что мы неплохо сыграли на своих инструментах. На этой записи мы играли чисто, что очень облегчает жизнь звукорежиссерам. Со слов Joe, было очень легко спродюсировать этот альбом, потому что мы передали ему тяжелый, но чистый и хорошо исполненный продукт. Так что [я] в восторге от этого альбома!»







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