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*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 30
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 21
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 19
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 17
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Obituary

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5 янв 2023 : 		 Барабанщик OBITUARY о новом альбоме

2 дек 2022 : 		 Новая песня OBITUARY

15 ноя 2022 : 		 OBITUARY исполнили новую песню

11 ноя 2022 : 		 Новое видео OBITUARY

17 июл 2022 : 		 OBITUARY переиздают концертные альбомы

23 фев 2022 : 		 Новый альбом OBITUARY уже готов. Но мы вам его не дадим!

2 фев 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления OBITUARY

15 окт 2021 : 		 Биография OBITUARY выйдет зимой

31 мар 2021 : 		 OBITUARY исполняют POWER TRIP

30 мар 2021 : 		 Вокалист OBITUARY: «Не ждите от нас сюрпризов»

24 мар 2021 : 		 OBITUARY довольны

8 мар 2021 : 		 OBITUARY исполнят 'The End Complete'

2 дек 2020 : 		 Барабанщик OBITUARY: «Рвём попки, чтобы было круто!»

16 окт 2020 : 		 OBITUARY — в процессе

28 сен 2020 : 		 OBITUARY целиком сыграют классику

17 сен 2020 : 		 У OBITUARY есть новый материал

18 авг 2020 : 		 OBITUARY работают над настоящим монстром

18 апр 2020 : 		 Обучающее видео от OBITUARY

7 окт 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления OBITUARY

11 июл 2019 : 		 Новая песня OBITUARY

22 май 2019 : 		 OBITUARY выступили без своего басиста

27 дек 2018 : 		 Басист OBITUARY о новом альбоме

31 июл 2018 : 		 Барабанщик OBITUARY пропустит европейский тур

24 июл 2018 : 		 Винилы OBITUARY выйдут летом

19 июн 2018 : 		 OBITUARY не спешат с новым альбомом

3 мар 2018 : 		 Видео с выступления OBITUARY
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Барабанщик OBITUARY о новом альбоме



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Donald Tardy в рамках недавней беседы рассказал о новом альбоме OBITUARY "Dying Of Everything", релиз которого намечен на 13 января:

«Каким-то волшебным образом все звезды сошлись. Мы долго работали над этой пластинкой. Мы никогда не заставляем себя сочинять песни; мы позволяем им находить нас. Но когда мы реально взялись за дело и начали сочинять и собирать все вместе, с самого начала нас охватило какое-то волнение. Мы были что-то из серии: "Срань господня, чувак. У нас тут что-то происходит!". А потом, конечно же, когда мы закончили запись, собственно сведение, мы отправили их нашему Joe Cincotta, 15 лет оттрубившему с нами за пультом на концертах, он еще записал последние три альбома OBITUARY в своей студии в Нью-Йорке, Full Force Studios. Так что у нас сейчас просто идеальная химия. Группа в ударе. Я полагаю, что мы неплохо сыграли на своих инструментах. На этой записи мы играли чисто, что очень облегчает жизнь звукорежиссерам. Со слов Joe, было очень легко спродюсировать этот альбом, потому что мы передали ему тяжелый, но чистый и хорошо исполненный продукт. Так что [я] в восторге от этого альбома!»




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