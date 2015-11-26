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Obituary

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OBITUARY работают над настоящим монстром



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Donald Tardy, барабанщик дэт-металл-ветеранов из Флориды OBITUARY, рассказал австралийскому изданию Riff Crew, как он справляется с коронавирусным кризисом, и как может выглядеть гастрольный цикл по окончании пандемии:

«По сути я дистанцировался от окружающих — даже ребят из группы. Мы не собирались вместе с начала пандемии. У всех нас есть дети, много детей. Поэтому пока что мы пребываем вдали друг от друга. Ken (Andrews, гитарист) находится в Орландо, в сотне миль отсюда. Trevor (Peres, гитарист) живёт в часе езды от студии. Фактически мы сочиняем риффы по отдельности, записываем и складируем, намереваясь начать процесс совместного сочинения песен через интернет.

Раньше мы так не работали. Мы всегда вместе писали риффы, предлагали идеи, разговаривали по телефону, но сейчас мы понимаем, что придётся приспосабливаться к обстановке. Не стоит встречаться каждый день или через день чтобы не подцепить эту заразу. Мы прилагаем все усилия, чтобы оставаться в безопасности. Я в эти дни занимаюсь сочинительством. Вместе с Trevor’ом мы работаем над свежим материалом — он присылает мне риффы, я ему — биты, и вместе мы компонуем новый материал для следующего альбома OBITUARY. Также я пишу музыку для TARDY BROTHERS. И, чтобы занять себя делом ещё больше, я записываю свои студийные выступления на GoPro-камеру, а когда возвращаюсь домой, много редактирую и работаю над видео TARDY BROTHERS. Последний раз мы выпускали альбом очень давно — десять лет назад — и у меня есть новые, ещё не записанные песни. Поэтому я с головой ушёл в работу над этим проектом. Я загружаю себя музыкой, потому что это единственное, что я по-настоящему умею делать. Я ухаживаю за домом, своей девушкой, колонией кошек, но затем приходит пора бить в барабаны, придумывать риффы и презентовать новую музыку».

Далее Tardy сообщи,л что он и коллеги по группе столкнулись с тем отрезвляющим фактом, что живые концерты могут не вернуться до 2021 года:

«Печально, но, хотя всё это продолжается уже четыре месяца, мы до сих пор толком не осознали, как долго будем сидеть дома, — как группа и как гастролирующие артисты. Пока концертным залам и промоутерам не будет разрешено организовывать шоу, а мы не почувствуем себя в безопасности выходить и действовать, — остаёмся дома. И, судя по тому, что мы видим и что докладывают мои агенты, есть вероятность задержаться дома ещё на год, прежде чем получится сыграть хоть одну ноту на сцене. Да, такая вот пугающая реальность. Мы стараемся сохранять позитивный настрой и не впадать в панику. Но, помимо финансовой стороны вопроса и незнания того, что произойдёт, если период простоя затянется ещё на год, есть понимание того, что мы точно постараемся сделать, — и это новый, грандиозный альбом OBITUARY. Это наша цель. Неважно, что случится с нашими финансами, мы всё же постараемся дать жизнь музыке. Ведь когда ты пишешь песню или ее часть, ты можешь забросить её на неделю-другую, а затем возвращаешься к ней и, —каждый песенник знает — тебе всегда приходит в голову идея получше, и ты говоришь: "Знаешь что? Эта часть нам нужна, есть в ней что-то необходимое". Итак, мы собираемся сфокусироваться на том, чтобы сочинить, записать и подготовить альбом к выходу в свет в 2021 году. Это единственное, что мы сейчас можем сделать. Наша задача сейчас — подготовиться к следующему году, когда врата распахнутся и нам будет позволено вновь развязать хаос».

OBITUARY Is Working On





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