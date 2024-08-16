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OBITUARY отметят юбилей "World Demise"



OBITUARY отметят юбилей "World Demise" специальным стримом из студии, в которой целиком сыграют этот альбом — трансляция пройдет седьмого сентября, подробности доступны на obituarylive.com.











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