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OBITUARY отметят юбилей "World Demise"



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OBITUARY отметят юбилей "World Demise" специальным стримом из студии, в которой целиком сыграют этот альбом — трансляция пройдет седьмого сентября, подробности доступны на obituarylive.com.






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16 авг 2024
IJzerklompje
когда скучно, включаю их 2 предыдущих полуживых альбома. World Demise, это конечно, не такой торт, но все равно веригуд.

просмотров: 174

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