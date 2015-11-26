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Obituary

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31 мар 2021 : 		 OBITUARY исполняют POWER TRIP

30 мар 2021 : 		 Вокалист OBITUARY: «Не ждите от нас сюрпризов»

24 мар 2021 : 		 OBITUARY довольны

8 мар 2021 : 		 OBITUARY исполнят 'The End Complete'

2 дек 2020 : 		 Барабанщик OBITUARY: «Рвём попки, чтобы было круто!»

16 окт 2020 : 		 OBITUARY — в процессе

28 сен 2020 : 		 OBITUARY целиком сыграют классику

17 сен 2020 : 		 У OBITUARY есть новый материал

18 авг 2020 : 		 OBITUARY работают над настоящим монстром

18 апр 2020 : 		 Обучающее видео от OBITUARY

7 окт 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления OBITUARY

11 июл 2019 : 		 Новая песня OBITUARY

22 май 2019 : 		 OBITUARY выступили без своего басиста

27 дек 2018 : 		 Басист OBITUARY о новом альбоме

31 июл 2018 : 		 Барабанщик OBITUARY пропустит европейский тур

24 июл 2018 : 		 Винилы OBITUARY выйдут летом

19 июн 2018 : 		 OBITUARY не спешат с новым альбомом

3 мар 2018 : 		 Видео с выступления OBITUARY

12 дек 2017 : 		 Новое видео OBITUARY

23 окт 2017 : 		 Видео полного выступления OBITUARY

1 авг 2017 : 		 Концертное видео OBITUARY

18 мар 2017 : 		 Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания

9 мар 2017 : 		 Новая песня OBITUARY

2 мар 2017 : 		 Гитарное видео от OBITUARY

7 фев 2017 : 		 Видео с текстом от OBITUARY

19 янв 2017 : 		 Новая песня OBITUARY
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OBITUARY исполняют POWER TRIP



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OBITUARY в рамках стрима 27 марта исполнили кавер-версию композиции POWER TRIP "Executioner's Tax (Swing Of The Axe)", для которой пригласили участников коллектива — Blake'a Ibanez'a и Nick'a Stewart'a, посвятив её памяти вокалиста.

OBITUARY Covers POWER TRIP





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

valerka1982


31 мар 2021, 13:44		нахуя они эти бороды поотращивали...и так уже не молоды, а это еще больше старит

vobk


31 мар 2021, 16:08		Джон Тарди с короткими рукавами. Это точно Битуари?

resurgamresponses


31 мар 2021, 18:05		все равно гут, несмотря н а огрехи


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