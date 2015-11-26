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OBITUARY исполняют POWER TRIP



OBITUARY в рамках стрима 27 марта исполнили кавер-версию композиции POWER TRIP "Executioner's Tax (Swing Of The Axe)", для которой пригласили участников коллектива — Blake'a Ibanez'a и Nick'a Stewart'a, посвятив её памяти вокалиста.







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