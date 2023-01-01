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Почему OBITUARY так редко выпускают новую музыку?



John Tardy в недавнем интервью ответил на вопрос, почему OBITUARY так нечасто радуют поклонников новыми альбомами:



«Здорово, когда у тебя есть время, чтобы записать несколько песен, повозиться с ними немного и положить на полку. Здорово, когда ты начинаешь, собираешь материал, а потом не слушаешь его полтора месяца или что-то вроде того. А потом возвращаешься к нему, и тогда всё встает на свои места".



Он продолжил: "Когда у вас много времени, как во время пандемии, это дало нам возможность дать песням вырасти, прочувствовать их и добавить в них кое-что крутое. Нет ничего хуже, чем торопиться с песней. И даже если это классная идея, осознайте её, напишите и запишите, потому что затем, скажем, через год вы слушаете эту песню и говорите: "Черт, я хотел бы поправить вот это. Надо было сделать вот так". И чем дольше ты будешь позволять этим песням расти, пока ты можешь сидеть и возиться с ними, тем реже подобное будет происходить. Вы постоянно будете сталкиваться с такой проблемой, но чем меньше их у вас будет, тем больше времени вы им можете уделить».







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