28 авг 2023



Профессиональное видео полного выступления OBITUARY



Профессиональное видео с выступления OBITUARY, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2023, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Redneck Stomp"

"Sentence Day"

"A Lesson In Vengeance"

"Visions In My Head"

"The Wrong Time"

"Barely Alive"

"Slow Death"

"Find The Arise"

"My Will To Live"

"Chopped In Half / Turned Inside Out"

"War"

"Dying Of Everything"

Slowly We Rot"







