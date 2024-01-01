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Obituary

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Барабанщик OBITUARY о бывшем гитаристе



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В рамках подкаста "Scars And Guitars" у Donald'a Tardy спросили про гитариста Allen'a West'a, с которым расстались более чем десять лет назад:

«Он был сам себе помехой. Он был сам себе враг. Он просто принимал глупые решения и попросту не мог держать себя в руках. Я уверен, что все, что произошло с ним, уже давно описано на бумаге, но, ради всего святого, мой брат, я и Trevor изо всех сил старались удержать его на плаву, усадить его за стол и сказать: "Чувак, разве это не важно? Разве не для этого мы делаем то, что делаем? Мы наконец-то продвинулись вперед. Мы наконец-то готовы отправиться в путь и стать группой, стать мощным явлением". И он лишь направил нас в одну сторону, пока мы шли прямо, пытаясь оставаться успешными, оставаться организованными и оставаться профессионалами».

На вопрос, поддерживает ли он и его коллеги по группе какие-либо контакты с ним, Donald ответил:

«Нет. Мы выходили на связь на протяжении многих лет. Это было лет десять, а может, и пятнадцать. И все эти годы кто-то из нас, все мы пытались связаться с ним и найти его. Ради Бога, он знает, где мы живем. Дом John'а был студией на протяжении 25 лет. Так что, к сожалению, мы больше не общаемся с Big Al'ом»




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