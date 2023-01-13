Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продол... 182
*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 32
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 29
*Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб... 24
*KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили суще... 23
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Corpsegrinder во всем лучше Bar... 22
*Умер Джефф Бек 17
*Вокалистка LACUNA COIL не верит, что женщин в металле будут ... 17
*Новый альбом CATTLE DECAPITATION выйдет весной 16
*OZZY OSBOURNE: «Я полон решимости вернуться на сцену, даже е... 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продол... 182
*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 32
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 29
*Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб... 24
*KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили суще... 23
[= ||| все новости группы



*

Obituary

*



13 янв 2023 : 		 Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания

6 янв 2023 : 		 Видео с текстом от OBITUARY

5 янв 2023 : 		 Барабанщик OBITUARY о новом альбоме

2 дек 2022 : 		 Новая песня OBITUARY

15 ноя 2022 : 		 OBITUARY исполнили новую песню

11 ноя 2022 : 		 Новое видео OBITUARY

17 июл 2022 : 		 OBITUARY переиздают концертные альбомы

23 фев 2022 : 		 Новый альбом OBITUARY уже готов. Но мы вам его не дадим!

2 фев 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления OBITUARY

15 окт 2021 : 		 Биография OBITUARY выйдет зимой

31 мар 2021 : 		 OBITUARY исполняют POWER TRIP

30 мар 2021 : 		 Вокалист OBITUARY: «Не ждите от нас сюрпризов»

24 мар 2021 : 		 OBITUARY довольны

8 мар 2021 : 		 OBITUARY исполнят 'The End Complete'

2 дек 2020 : 		 Барабанщик OBITUARY: «Рвём попки, чтобы было круто!»

16 окт 2020 : 		 OBITUARY — в процессе

28 сен 2020 : 		 OBITUARY целиком сыграют классику

17 сен 2020 : 		 У OBITUARY есть новый материал

18 авг 2020 : 		 OBITUARY работают над настоящим монстром

18 апр 2020 : 		 Обучающее видео от OBITUARY

7 окт 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления OBITUARY

11 июл 2019 : 		 Новая песня OBITUARY

22 май 2019 : 		 OBITUARY выступили без своего басиста

27 дек 2018 : 		 Басист OBITUARY о новом альбоме

31 июл 2018 : 		 Барабанщик OBITUARY пропустит европейский тур

24 июл 2018 : 		 Винилы OBITUARY выйдут летом
Показать далее
| - |

|||| 13 янв 2023

Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания



zoom
"Dying Of Everything", новый альбом OBITUARY, доступен для прослушивания ниже.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

13 янв 2023
WahrandPhain
опять что ли, они их каждые полгода выпускают что ли)? я еще предыдущий не слушал. И после 1994 слушать там решительно нечего, это не Асфикс, который как Феникс, охуенно переродился и становится только лучше.
  Dislike!1

просмотров: 305

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом