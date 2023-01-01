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*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 31
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 22
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 20
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 17
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Obituary

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Видео с текстом от OBITUARY



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My Will To Live, новая песня группы OBITUARY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Dying Of Everything",, выход которого запланирован на 13 января на Relapse Records:

01. Barely Alive
02. The Wrong Time
03. Without A Conscience
04. War
05. Dying Of Everything
06. My Will To Live
07. By The Dawn
08. Weaponize The Hate
09. Torn Apart
10. Be Warned




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