Видео с текстом от OBITUARY



My Will To Live, новая песня группы OBITUARY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Dying Of Everything",, выход которого запланирован на 13 января на Relapse Records:



01. Barely Alive

02. The Wrong Time

03. Without A Conscience

04. War

05. Dying Of Everything

06. My Will To Live

07. By The Dawn

08. Weaponize The Hate

09. Torn Apart

10. Be Warned http://www.obituary.cc







