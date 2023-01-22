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Obituary

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Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice For All": «У меня нет претензий к звуку»



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Барабанщик OBITUARY Donald Tardy недавно дал интервью для подкаста "Speak N' Destroy", который посвящён METALLICA. Дональд высказал своё мнение о классическом альбоме METALLICA 1988 года "...And Justice For All" и критике, которой подверглась эта запись за почти неслышную бас-гитару:

«Когда мы разговариваем с моими друзьями, то все согласны с тем, что песни просто убойные, — вы не можете этого отрицать. Мне нравится звук барабанов, а некоторые мои друзья его просто ненавидят. И в этом есть что-то странное — создаётся ощущение, что ты только что вылез из бассейна и у тебя немного заложило уши. И я это понимаю. Но, возможно, потому что мне нравилась эта запись, возможно, потому что мне нравились барабанные партии на ней, и что у гитар подходящий для альбома звук, поэтому я и считал её убойной. У меня нет никаких претензий.

Я не из тех людей, которые спорят с друзьями снова и снова, вечер за вечером о продюсировании. Поверьте мне — я слышал отзывы о нашем звучании на протяжении многих лет. Вы можете соглашаться или не соглашаться, но мне понравилось. И забавно, что некоторые люди считают, что у альбома плохой звук. Он просто другой, но в нём нет ничего плохого».




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КомментарииСкрыть/показать 17 )

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22 янв 2023
balamut75
Да дерьмо звучание без басов с одними барабанами карлика.Звук какой то компрессионый и глухой,этим и испортили мощный альбом.Скорее всего Ульриха жаба задавила что на тяжёлом альбоме будут басы какого то Ньюстеда,плюс его активность на сцене и как бэк вокал он похоже этим и злил Ларса и всю эту прикинтовку которая глумилась над ним а потом и съела Ньюстеда.
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22 янв 2023
WahrandPhain
balamut75, по фактам. Ньюстед лидер по натуре, и ковбой с теннисистом сразу поняли, что его надо душить и не давать поднять голову. Использовали в 90-х, и выставили нахуй. У меня поэтому давно никаких иллюзий по поводу культовости металлика нет, сколько бы они там ни продали, и сколько бы концертов ни дали - пидорасы остаются пидорасами.
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22 янв 2023
Вашингтон Ирвинг
WahrandPhain, по мне так настоящий лидер после выкидывания на мороз сколотил бы новую банду и Хэтфилду пизды дал, Ньюстед же сдулся.
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22 янв 2023
N
Nepalcev
Вашингтон Ирвинг, да и не свалил бы из собственной группы при первой же жирной возможности, практически сразу после выхода альбома. Чистый лабух.
22 янв 2023
o
olly71
Да не у кого нет претензий по звуку к этому альбому ... ну кроме парочки дегенератов. На ютубе есть куча видео где разные причём довольно не плохие басисты накладывали бас и всегда звучало хуже оригинала просто потому что именно так всё и задумывалось и именно этим композициям и нужен такой сухой звук для идеала.
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22 янв 2023
ElectricRetard
olly71, лол, новый уровень шизы на дарксайде. Конечно версии с ютуба с фанатским басом звучат херовато не потому, что там пытаются его криво наверх положить на запись, а потому что альбом ЗАДУМЫВАЛСЯ таким, вот в чем дело.

Что дальше, клиппинг на магнетике придает новые слои звучания? Наркоманы.

Я вот буквально не могу получать удовольствие от альбома из-за отсутствия баса. Хотя песни там отличные, но я не могу отделаться от ошущения, что я врубил его на телевизоре с херовым звуком.
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22 янв 2023
N
Nepalcev
ElectricRetard, это уже пресыщенность. На Романтике-306 нормас заходил.
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22 янв 2023
WahrandPhain
ElectricRetard, щас новый альбомы выйдет и фонаты скажут, что хуевый сонграйтинг - дань уважения старым группам)
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22 янв 2023
o
olly71
ElectricRetard, если не можешь получать удовольствие от какой то группы то значит эта музыка просто не для тебя забудь о ней и ищи интересно у других . Твоё больное самомнение само до этого не додумается но Металлика не будет меняться из за тебя тебе придётся с этим смирится и это принять )))))))))))))
22 янв 2023
ElectricRetard
olly71, а я прошу ее меняться? На альбоме нет баса. Это очень специфическое звучание, в моем случае не допустимое для метала, поэтому отдаю дань уважения сонграйтингу, но до конца жизни буду критиковать звук. Чо у тебя жопа то горит?

Ну давайте еще скажем что кривая игра Хэммета на концертах это задумка, и если тебе не нравится, не ходи на концерты. Как это отменит то факт херовой игры?

Не нравится - не слушай, ебать откровение выдал)
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22 янв 2023
WahrandPhain
olly71, а зачем тогда было записывать партии баса, есть ответ?
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22 янв 2023
o
olly71
WahrandPhain, потому что бас там нужен именно на том уровне на каком он есть . Альбому уже 34 года а ты так и не смог до этого элементарного додуматься .
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22 янв 2023
WahrandPhain
olly71, а кто-то в слепом тесте бы заметил, что его там нет)?: пиздобол
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22 янв 2023
balamut75
olly71, если у тебя нет претензий к звуку то не говори за всех.Кроме парочки дегенератов?так же я могу сказать о тебе,по твоей же логике типа: У всех есть претензии к звуку кроме одного утырка,ему до фонаря басы.А ютубом конечно рассмешил.
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22 янв 2023
o
olly71
balamut75, потому что критиковать альбом который сегодня является не оспоримой классикой жанра да и всего тяжёлого рока в целом и продался по миру много миллионным тиражом это так глупо и смешно ну например как критиковать Битлз за то что они не пели на албанском . Привлечь внимание к себе можно но люди будут только крутить пальцем у виска в твою сторону. Десяткам миллионов человек в мире этот альбом понравился таким какой он есть а тебе одному нет все неправы включая музыкантов создавших его а ты прав ?
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22 янв 2023
I
Inhuman
olly71, "Десяткам миллионов человек в мире этот альбом понравился"

с козырей зашёл
22 янв 2023
ElectricRetard
olly71, а, типа любить альбом и критиковать его звук нельзя? Один из моих любимейших альбомов это дебют Dope Stars Inc, но звук там просто лужа слоновьего поноса. Как быть?

Я тебе больше скажу, я не люблю звук Черного Альбома, и продайся он хоть триллиардом копий, нравится он мне больше не начнет.

Дегенерат тут только один, который считает, что его мнение единственно верное. Почти все мои знакомые которые любят Джастис, хотели бы его услышать в версии с нормальным басом, и скорее они покрутят у виска услышав что без баса он идеален.

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