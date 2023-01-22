Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice For All": «У меня нет претензий к звуку»
Барабанщик OBITUARY Donald Tardy недавно дал интервью для подкаста "Speak N' Destroy", который посвящён METALLICA. Дональд высказал своё мнение о классическом альбоме METALLICA 1988 года "...And Justice For All" и критике, которой подверглась эта запись за почти неслышную бас-гитару:
«Когда мы разговариваем с моими друзьями, то все согласны с тем, что песни просто убойные, — вы не можете этого отрицать. Мне нравится звук барабанов, а некоторые мои друзья его просто ненавидят. И в этом есть что-то странное — создаётся ощущение, что ты только что вылез из бассейна и у тебя немного заложило уши. И я это понимаю. Но, возможно, потому что мне нравилась эта запись, возможно, потому что мне нравились барабанные партии на ней, и что у гитар подходящий для альбома звук, поэтому я и считал её убойной. У меня нет никаких претензий.
Я не из тех людей, которые спорят с друзьями снова и снова, вечер за вечером о продюсировании. Поверьте мне — я слышал отзывы о нашем звучании на протяжении многих лет. Вы можете соглашаться или не соглашаться, но мне понравилось. И забавно, что некоторые люди считают, что у альбома плохой звук. Он просто другой, но в нём нет ничего плохого».
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Что дальше, клиппинг на магнетике придает новые слои звучания? Наркоманы.
Я вот буквально не могу получать удовольствие от альбома из-за отсутствия баса. Хотя песни там отличные, но я не могу отделаться от ошущения, что я врубил его на телевизоре с херовым звуком.
Ну давайте еще скажем что кривая игра Хэммета на концертах это задумка, и если тебе не нравится, не ходи на концерты. Как это отменит то факт херовой игры?
Не нравится - не слушай, ебать откровение выдал)
с козырей зашёл
Я тебе больше скажу, я не люблю звук Черного Альбома, и продайся он хоть триллиардом копий, нравится он мне больше не начнет.
Дегенерат тут только один, который считает, что его мнение единственно верное. Почти все мои знакомые которые любят Джастис, хотели бы его услышать в версии с нормальным басом, и скорее они покрутят у виска услышав что без баса он идеален.