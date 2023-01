сегодня



Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice For All": «У меня нет претензий к звуку»



Барабанщик OBITUARY Donald Tardy недавно дал интервью для подкаста "Speak N' Destroy", который посвящён METALLICA. Дональд высказал своё мнение о классическом альбоме METALLICA 1988 года "...And Justice For All" и критике, которой подверглась эта запись за почти неслышную бас-гитару:



«Когда мы разговариваем с моими друзьями, то все согласны с тем, что песни просто убойные, — вы не можете этого отрицать. Мне нравится звук барабанов, а некоторые мои друзья его просто ненавидят. И в этом есть что-то странное — создаётся ощущение, что ты только что вылез из бассейна и у тебя немного заложило уши. И я это понимаю. Но, возможно, потому что мне нравилась эта запись, возможно, потому что мне нравились барабанные партии на ней, и что у гитар подходящий для альбома звук, поэтому я и считал её убойной. У меня нет никаких претензий.



Я не из тех людей, которые спорят с друзьями снова и снова, вечер за вечером о продюсировании. Поверьте мне — я слышал отзывы о нашем звучании на протяжении многих лет. Вы можете соглашаться или не соглашаться, но мне понравилось. И забавно, что некоторые люди считают, что у альбома плохой звук. Он просто другой, но в нём нет ничего плохого».







+1 -3



( 17 ) просмотров: 1115