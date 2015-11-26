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OBITUARY — в процессе



Барабанщик OBITUARY Donald Tardy в разговоре с "Crash Bang Boom Drumming Podcast!" рассказал о том, чем группа занимается в ходе коронапаузы:



«Наш штекер был выдернут, как и у всех остальных гастролей и концертных залов, одновременно. 12 марта мы были в самой высокой части США — почти в Канаде, где-то в Мичигане. Это был тур с BLACK LABEL SOCIETY. Мы знали, что дерьмо обязательно случится, ну и, конечно же, вторую половину тура отменили. Нас отправили домой, и мы были дома с марта. По понятным причинам сначала мы старались подальше держаться от детей и семей остальных участников, ты стараешься оставаться разумным и всё такое — этим занимались до апреля. А потом мы просто посмотрели друг на друга и сказали: "Послушайте, мы самые безопасные люди". Мы относимся к этому серьёзно. Я хожу в свой продуктовый магазин раз в неделю и получаю всё, что мне нужно, и это всё, что я делаю. И я знаю, что мой брат [вокалист OBITUARY John Tardy] и Trevor [Peres, гитарист OBITUARY] в основном делали то же самое. В итоге мы пришли к решению, которое мы не можем скрывать вечно, — мы в процессе сочинения. И я очень рад тому, что мы никуда не спешим, а просто пишем альбом. Ведь нам некуда ехать, тур был отменён, мы сидим дома последние семь месяцев. Планировалось кое-то, но... Очевидно, что с августа по ноябрь в Америке этого явно не происходит. У нас всё ещё есть даты на март и апрель 2021 года, и даты тура по Европе.



Музыканты, живые концертные площадки и музыкальная индустрия — это те, кого сейчас наказывают за ужасы Америки, вместо того, чтобы они взяли на себя ответственность и избавились от этого вируса. Люди просто устали от разговоров об этом и пытаются забыть обо всём, ровно как и наш лидер».



















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