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Obituary

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28 сен 2020 : 		 OBITUARY целиком сыграют классику

17 сен 2020 : 		 У OBITUARY есть новый материал

18 авг 2020 : 		 OBITUARY работают над настоящим монстром

18 апр 2020 : 		 Обучающее видео от OBITUARY

7 окт 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления OBITUARY

11 июл 2019 : 		 Новая песня OBITUARY

22 май 2019 : 		 OBITUARY выступили без своего басиста

27 дек 2018 : 		 Басист OBITUARY о новом альбоме

31 июл 2018 : 		 Барабанщик OBITUARY пропустит европейский тур

24 июл 2018 : 		 Винилы OBITUARY выйдут летом

19 июн 2018 : 		 OBITUARY не спешат с новым альбомом

3 мар 2018 : 		 Видео с выступления OBITUARY

12 дек 2017 : 		 Новое видео OBITUARY

23 окт 2017 : 		 Видео полного выступления OBITUARY

1 авг 2017 : 		 Концертное видео OBITUARY

18 мар 2017 : 		 Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания

9 мар 2017 : 		 Новая песня OBITUARY

2 мар 2017 : 		 Гитарное видео от OBITUARY

7 фев 2017 : 		 Видео с текстом от OBITUARY

19 янв 2017 : 		 Новая песня OBITUARY

12 янв 2017 : 		 Новый альбом OBITUARY выйдет весной

23 ноя 2016 : 		 Басист OBITUARY о желании Трампа построить стену

2 ноя 2016 : 		 OBITUARY завершают работу над альбомом

20 окт 2016 : 		 Новый релиз OBITUARY доступен для прослушивания

11 окт 2016 : 		 Концертный трек OBITUARY

20 сен 2016 : 		 Концертный трек OBITUARY
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OBITUARY целиком сыграют классику



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OBITUARY объявили о «тройном» онлайн-концерте, в рамках которого будут исполнены альбомы "Slowly We Rot", "Cause Of Death" и редкая классика. Первый стрим намечен на 17 октября, второй — на 24 октября, он будет посвящён двум указанным альбомам соответственно — трансляция будет идти из ESI Streaming Studio, Тампа, Флорида. Третий концерт с редкими треками будет транслироваться из студии группы в Гибсонтоне, Флорида. Все детали доступны по этому адресу.

OBITUARY To Perform




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КомментарииСкрыть/показать 20 )

resetius


28 сен 2020, 11:55		Меня всегда умиляло когда патлатые обрыганы, играющие убогий шум с криками, называют свои высеры десяти-двадцати летней давности классикой.

НELLECTOR


28 сен 2020, 12:05		(с) Поставьте меня ровно, я в него плюну

Svarg_1349


28 сен 2020, 12:41		Хэлл, разреши тебе помочь.

Petrovich Sexyy


28 сен 2020, 12:42		Там так толсто, что неважно куда ставить, все равно попадешь.

vasso


28 сен 2020, 13:14		хелл, и обосссы его.

кстати , фотка крутая.
50 с хвостиком, а душой не стареют.👍🏽

hansi_hrb


28 сен 2020, 13:25		Душой не стареет киркоров, а обитури душой в 90-х

Flaming


28 сен 2020, 13:39		Убрать про патлатых обрыганов - идеально будет для соседней новости, о коробке Linkin Park

vairagya77


28 сен 2020, 13:53		to resetius Возможно по звучанию это действительно похоже на ''рыганину'' , но все таки это ''классическая рыганина''. Каждому свое

Svarg_1349


28 сен 2020, 14:37		Ханси вечно со своей попсой.

barmalei-71


28 сен 2020, 14:45		Как раз слушаю Slowly We Rot. Молодцы!!!!!

Svarg_1349


28 сен 2020, 15:00		Настроение - пиздить всех неугодных во славу андеграунда.

НELLECTOR


28 сен 2020, 15:17		У меня не бывает иного настроения!

hansi_hrb


28 сен 2020, 15:27		Переслушал в честь такой новости Bulletuary (remix) и пару песен c the end comlete. Вообще их обрыганами назвать нельзя, но и прогрессивными тоже. Нормальный такой дуболомный олдскул. И что важно в исскустве, это наличие почерка и стиля. Не каждая группа его найдет. Особенно если выключить вокал. Ну и всем добра.

PS а киркоров таки душой молод. Ибица тому подтверждение.

hansi_hrb


28 сен 2020, 15:31		Кстати кто уже слушал новый альбом Ареон? На рутрекере пишут что прям реинкарнация пинк флойд не меньше.

Flaming


28 сен 2020, 16:25		Да само собой врут.
Где Флойд, и где какая-то паверота.
Хоть сотню диснайдеров туда приведи и заодно Меркури воскреси.

scdcdcvfc


28 сен 2020, 16:30		"Меня всегда умиляло когда патлатые обрыганы, играющие убогий шум с криками, называют свои высеры десяти-двадцати летней давности классикой."



Битуари знаешь такая ауауаааау


https://www.youtube.com/watch?v=EXTj669gXek&ab&ab_channel=andrewell83

Svarg_1349


28 сен 2020, 17:43		Ты будешь или слушать метал или гнить, мразь! UNDERGROUND RESISTANCE!

Flaming


28 сен 2020, 17:46		Обитуарные мрази словли ротают))

Svarg_1349


28 сен 2020, 17:46		"Ареон? На рутрекере пишут что прям реинкарнация пинк флойд"

Не надо сравнивать хуй с дверной ручкой.

Darkside.ru Member

Blindman


28 сен 2020, 17:52		> Кстати кто уже слушал новый альбом Ареон? На рутрекере пишут что прям реинкарнация пинк флойд не меньше.

Это может написать только тот, кто Пинк Флойд не слышал...


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