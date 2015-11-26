OBITUARY целиком сыграют классику

OBITUARY объявили о «тройном» онлайн-концерте, в рамках которого будут исполнены альбомы "Slowly We Rot", "Cause Of Death" и редкая классика. Первый стрим намечен на 17 октября, второй — на 24 октября, он будет посвящён двум указанным альбомам соответственно — трансляция будет идти из ESI Streaming Studio, Тампа, Флорида. Третий концерт с редкими треками будет транслироваться из студии группы в Гибсонтоне, Флорида. Все детали доступны по этому адресу.
resetius
НELLECTOR
Svarg_1349
Petrovich Sexyy
vasso
кстати , фотка крутая.
50 с хвостиком, а душой не стареют.👍🏽
hansi_hrb
Flaming
vairagya77
Svarg_1349
barmalei-71
Svarg_1349
НELLECTOR
hansi_hrb
PS а киркоров таки душой молод. Ибица тому подтверждение.
hansi_hrb
Flaming
Где Флойд, и где какая-то паверота.
Хоть сотню диснайдеров туда приведи и заодно Меркури воскреси.
scdcdcvfc
Битуари знаешь такая ауауаааау
https://www.youtube.com/watch?v=EXTj669gXek&ab&ab_channel=andrewell83
Svarg_1349
Flaming
Svarg_1349
Не надо сравнивать хуй с дверной ручкой.
Blindman
Это может написать только тот, кто Пинк Флойд не слышал...
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