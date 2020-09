сегодня



OBITUARY целиком сыграют классику



OBITUARY объявили о «тройном» онлайн-концерте, в рамках которого будут исполнены альбомы "Slowly We Rot", "Cause Of Death" и редкая классика. Первый стрим намечен на 17 октября, второй — на 24 октября, он будет посвящён двум указанным альбомам соответственно — трансляция будет идти из ESI Streaming Studio, Тампа, Флорида. Третий концерт с редкими треками будет транслироваться из студии группы в Гибсонтоне, Флорида. Все детали доступны по этому адресу.











+7 -1



( 20 ) просмотров: 1378