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Obituary

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24 авг 2016 : 		 Новая песня OBITUARY
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У OBITUARY есть новый материал



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Басист OBITUARY Terry Butler поговорил о том, как группа живёт на коронапаузе:

«Мы ещё практикуем социальную дистанцию. И тут у себя дома тоже особо никуда не ходим, кроме как за едой или что-то в таком духе. Мы стараемся сохранять безопасность. Это ужасно, правда. Весь мир такое переживает. Прикрылось многое, но в музыкальной индустрии всё накрылось по полной. И я лишь надеюсь, что у нас скоро будет вакцина или что-то, что позволит вернуться к нормальной жизни на планете.

Всё, что было запланировано на этот год, перенесено на следующий, так что надеюсь, что хотя бы в следующем что-то да будет».

Относительно того, каковы дела в команде сейчас, он ответил:

«Да всё пока хорошо. Мы начали немного двигаться вперёд, начали писать новый материал. У нас уже есть несколько песен — ритмовая основа, скоро начнём уже серьёзнее работать над всем. В ближайшее время будет кое-что клёвое, но не буду забегать вперёд. Скоро узнаете.

И мы надеемся, что в первой половине следующего года мы выпустим новую пластинку».

OBITUARY Has





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