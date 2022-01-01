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Obituary

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Новый альбом OBITUARY уже готов. Но мы вам его не дадим!



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Donald Tardy в рамках недавнего интервью подтвердил, что группа завершила работу над новым альбомом:

«Он чертовски крутой. Это OBITUARY, на все 100 процентов, кровь и плоть, но с влиянием Ken'а [Andrews'а, лид-гитара] и его возможностью создания несколько песен со мной на этом альбоме, в которые он привнёс намного больше старой школы трэш-металла. Так что пластинка свежая, она убийственная, она захватывающая в некоторых из композиций, но также и плоть и кровь группы, есть несколько песен, которые на этой пластинке чертовски тяжёлые, чувак. Я так горжусь альбомом. Я не могу дождаться, когда люди услышат его. И продакшн — мы записали его в нашей студии, а затем отправили его Joe Cincotta, моему парню, который записал с нами последние четыре альбома. Он проделал потрясающую работу; звук этой пластинки просто фантастический. Я не могу дождаться, когда все услышат его. Сейчас мы работаем над обложкой альбома. И сейчас мы просто ждём намеченной даты, когда его выпустим».

Что касается того, когда поклонники смогут получить новый диск OBITUARY, Donald сообщил:

«Пока эта пандемия не откроет Европу, мы не будем выпускать этот альбом, до тех пор, пока нас не пригласят обратно в Европу. Потому что единственное, для чего сейчас годятся альбомы, и некоторые люди с этим не согласятся, особенно фэны, так это для того, чтобы заставить людей говорить о группе, чтобы, когда мы соберёмся в турне, мы могли зарабатывать на жизнь, потому что никто — и я не имею в виду "никто" в смысле ноль процентов — но процент людей, которые действительно идут в Best Buy или идут в магазин и физически покупают один из моих альбомов, по сравнению с 18 годами назад, как вы можете себе представить, равен нулю. Поэтому мы должны дождаться благоприятной возможности выпустить эту вещь, чтобы все захотели пойти и купить её. А лучшая возможность — это когда Европа открыта, когда Америка открыта, мы можем выпустить его, мы можем быть в Европе, мы можем надрать задницы и надеяться, что люди пойдут и купят новый альбом. Потому что все его слушают, но мы все слушаем его на Spotify и на этих стриминговых сайтах, и это не приносит пользы музыкантам вроде меня, не приносит пользы нам, потому что мы не получаем отчисления от этих компаний.

Реальность такова, что мы не были в Европе уже четыре года, и они тоже этого заслуживают. Поэтому мы собираемся подождать, чтобы все по всему миру могли как следует отметить выход этого альбома вместе с нами, чтобы мы могли отправиться в мировое турне и продвигать его. Так что, ребята, вам придётся набраться терпения. Мы будем ждать, пока откроется Европа».

OBITUARY





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КомментарииСкрыть/показать 6 )
23 фев 2022, 13:06
Ждём очередную порцию шепелявой старческой немощи.
23 фев 2022, 13:25
Новый альбом OBITUARY уже готов. Но мы вам его не дадим! Потому что у вас ...

Шутка-баттл Дарксайда открыт.
23 фев 2022, 14:38
Админы решили пересмотреть Простоквашино, и шуткануть в новости )
23 фев 2022, 15:30
Ну по крайней мере это честно . Мегадет вон тоже так же решили поступить .
23 фев 2022, 16:09
Опять "дела чести" на Дарке. Любой бизнес так и устроен - стремится к рентабельности. Это архинормально. )))
23 фев 2022, 16:30
Тот самый случай, когда хочешь, чтобы "Европа не открывалась".


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