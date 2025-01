сегодня



OBITUARY отметят юбилей "Cause Of Death"



OBITUARY отметят 35-летний юбилей "Cause Of Death" в рамках весеннего тура по Северной Америке при поддержке NAILS, TERROR, SPIRITWORLD и PEST CONTROL:



Apr. 18 - San Antonio, TX @ Aztec Theatre

Apr. 19 - Dallas, TX @ Granada Theater

Apr. 21 - Albuquerque, NM @ Sunshine Theater

Apr. 22 - Mesa, AZ @ The Nile Theater

Apr. 24 - San Diego, CA @ House of Blues

Apr. 25 - Anaheim, CA @ House of Blues

Apr. 26 - Los Angeles, CA @ The Bellwether

Apr. 27 - Berkeley, CA @ The UC Theatre

Apr. 29 - Portland, OR @ Roseland Theater

Apr. 30 - Seattle, WA @ The Showbox

May 02 - Salt Lake City, UT @ The Depot

May 03 - Denver, CO @ The Oriental Theater

May 05 - Minneapolis, MN @ Varsity Theater

May 06 - Chicago, IL @ House of Blues

May 07 - Detroit, MI @ The Majestic Theatre

May 09 - Montreal, QC @ Club Soda

May 10 - Toronto, ON @ The Concert Hall

May 11 - New Kensington, PA @ Perversing Underground

May 14 - Nashville, TN @ Brooklyn Bowl

May 14 - Atlanta, GA @ The Masquerade

May 19 - Louisville, KY @ Mercury Ballroom

May 20 - Asheville, NC @ The Orange Peel

May 22 - Maspeth, NY @ Knockdown Center

May 24 - Worcester, MA @ The Palladium

May 25 - Reading, PA @ Reverb







