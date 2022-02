сегодня



Профессиональное видео полного выступления OBITUARY



Профессиональное видео полного выступления OBITUARY, которое состоялось 18 января 2020 года в Австралии, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01:54 Redneck Stomp



05:51 Sentence Day



08:40 A Lesson In Vengeance



12:53 Straight To Hell



"Cause Of Death" album



17:56 Infected



23:50 Body Bag



30:36 Chopped In Half



36:15 Circle Of The Tyrants



41:52 Dying



47:13 Find The Arise



50:31 Cause Of Death



56:55 Memories Remain



1:01:32 Turned Inside Out



Encore:



1:09:52 I'm In Pain



1:14:35 Trevor Chugs!



1:15:13 A Dying World



1:18:33 Slowly We Rot













