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Obituary

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2 фев 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления OBITUARY

15 окт 2021 : 		 Биография OBITUARY выйдет зимой

31 мар 2021 : 		 OBITUARY исполняют POWER TRIP

30 мар 2021 : 		 Вокалист OBITUARY: «Не ждите от нас сюрпризов»

24 мар 2021 : 		 OBITUARY довольны

8 мар 2021 : 		 OBITUARY исполнят 'The End Complete'

2 дек 2020 : 		 Барабанщик OBITUARY: «Рвём попки, чтобы было круто!»

16 окт 2020 : 		 OBITUARY — в процессе

28 сен 2020 : 		 OBITUARY целиком сыграют классику

17 сен 2020 : 		 У OBITUARY есть новый материал

18 авг 2020 : 		 OBITUARY работают над настоящим монстром

18 апр 2020 : 		 Обучающее видео от OBITUARY

7 окт 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления OBITUARY

11 июл 2019 : 		 Новая песня OBITUARY

22 май 2019 : 		 OBITUARY выступили без своего басиста

27 дек 2018 : 		 Басист OBITUARY о новом альбоме

31 июл 2018 : 		 Барабанщик OBITUARY пропустит европейский тур

24 июл 2018 : 		 Винилы OBITUARY выйдут летом

19 июн 2018 : 		 OBITUARY не спешат с новым альбомом

3 мар 2018 : 		 Видео с выступления OBITUARY

12 дек 2017 : 		 Новое видео OBITUARY

23 окт 2017 : 		 Видео полного выступления OBITUARY

1 авг 2017 : 		 Концертное видео OBITUARY

18 мар 2017 : 		 Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания

9 мар 2017 : 		 Новая песня OBITUARY

2 мар 2017 : 		 Гитарное видео от OBITUARY
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Профессиональное видео полного выступления OBITUARY



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Профессиональное видео полного выступления OBITUARY, которое состоялось 18 января 2020 года в Австралии, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01:54 Redneck Stomp

05:51 Sentence Day

08:40 A Lesson In Vengeance

12:53 Straight To Hell

"Cause Of Death" album

17:56 Infected

23:50 Body Bag

30:36 Chopped In Half

36:15 Circle Of The Tyrants

41:52 Dying

47:13 Find The Arise

50:31 Cause Of Death

56:55 Memories Remain

1:01:32 Turned Inside Out

Encore:

1:09:52 I'm In Pain

1:14:35 Trevor Chugs!

1:15:13 A Dying World

1:18:33 Slowly We Rot

Watch Pro-Shot Video Of OBITUARY Performing Entire





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