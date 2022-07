сегодня



OBITUARY переиздают концертные альбомы



Relapse сообщил о планах переизданий концертных альбомов OBITUARY — "Slowly We Rot - Live & Rotting" и "Cause Of Death - Live Infection". Они будут доступны на LP/CD, Blu-Ray/CS.



Трек-листы:



Slowly We Rot - Live & Rotting:



Intro

"Internal Bleeding"

"Godly Beings"

"Til Death"

"Immortal Visions"

"Gates To Hell"

"Words Of Evil"

"Suffocation"

"Intoxicated"

"Deadly Intentions"

"Bloodsoaked "

"Stinkupuss"

"Slowly We Rot"

"Redneck Stomp" (Live) [Bonus Track]

"Dethroned Emperor" (Live) [Bonus Track]

"A Dying World" (Live) [Bonus Track]



Трек-лист Cause Of Death - Live Infection:



"Infected"

"Body Bag"

"Chopped In Half"

"Circle Of The Tyrants"

"Dying"

"Find The Arise"

"Cause Of Death "

"Memories Remain"

"Turned Inside Out"

"Straight To Hell" (Live) [Bonus Track]

"Threatening Skies" (Live) [Bonus Track]

"By The Light" (Live) [Bonus Track]

"I’m In Pain" (Live) [Bonus Track]







