OBITUARY попали в аварию



OBITUARY опубликовали следующее сообщение:



«Прошлой ночью автомобиль врезался в наш автобус, припаркованный у @thegarageglasgow ... наш продавец находился в салоне и едва спасся... к счастью, никто не пострадал! Наш водитель автобуса и несколько местных помощников работали всю ночь, чтобы отремонтировать его настолько, чтобы успеть в Ньюкасл на сегодняшний концерт @university_students_union с @pestcontrolthrash, потому что THE SHOW MUST GO ON!!!!



Отличное шоу состоялось прошлым вечером, и мы благодарим всех, кто присоединился к нам на очередном SoldOut Show!!! Это было просто восхитительно!!! Будьте здоровы и до следующего раза!!!»











