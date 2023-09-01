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*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 28
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*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 28
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 23
*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 17
*DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH 17
*Вокалистка EVANESCENCE: «Я рада, что и 20 лет спустя моя муз... 15
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Obituary

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1 сен 2023 : 		 OBITUARY попали в аварию

28 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления OBITUARY

24 апр 2023 : 		 Новое видео OBITUARY

11 апр 2023 : 		 Специальная версия альбома OBITUARY

1 апр 2023 : 		 Стримы от OBITUARY

22 янв 2023 : 		 Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice For All": «У меня нет претензий к звуку»

17 янв 2023 : 		 Вокалист OBITUARY — о совместном туре со SLAYER: «Эти ребята были очень крутыми»

13 янв 2023 : 		 Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания

6 янв 2023 : 		 Видео с текстом от OBITUARY

5 янв 2023 : 		 Барабанщик OBITUARY о новом альбоме

2 дек 2022 : 		 Новая песня OBITUARY

15 ноя 2022 : 		 OBITUARY исполнили новую песню

11 ноя 2022 : 		 Новое видео OBITUARY

17 июл 2022 : 		 OBITUARY переиздают концертные альбомы

23 фев 2022 : 		 Новый альбом OBITUARY уже готов. Но мы вам его не дадим!

2 фев 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления OBITUARY

15 окт 2021 : 		 Биография OBITUARY выйдет зимой

31 мар 2021 : 		 OBITUARY исполняют POWER TRIP

30 мар 2021 : 		 Вокалист OBITUARY: «Не ждите от нас сюрпризов»

24 мар 2021 : 		 OBITUARY довольны

8 мар 2021 : 		 OBITUARY исполнят 'The End Complete'

2 дек 2020 : 		 Барабанщик OBITUARY: «Рвём попки, чтобы было круто!»

16 окт 2020 : 		 OBITUARY — в процессе

28 сен 2020 : 		 OBITUARY целиком сыграют классику

17 сен 2020 : 		 У OBITUARY есть новый материал

18 авг 2020 : 		 OBITUARY работают над настоящим монстром
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OBITUARY попали в аварию



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OBITUARY опубликовали следующее сообщение:

«Прошлой ночью автомобиль врезался в наш автобус, припаркованный у @thegarageglasgow ... наш продавец находился в салоне и едва спасся... к счастью, никто не пострадал! Наш водитель автобуса и несколько местных помощников работали всю ночь, чтобы отремонтировать его настолько, чтобы успеть в Ньюкасл на сегодняшний концерт @university_students_union с @pestcontrolthrash, потому что THE SHOW MUST GO ON!!!!

Отличное шоу состоялось прошлым вечером, и мы благодарим всех, кто присоединился к нам на очередном SoldOut Show!!! Это было просто восхитительно!!! Будьте здоровы и до следующего раза!!!»






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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1 сен 2023
Corpsegrinder04
Мужикам здоровья, но если за ночь это корыто смогли отремонтировать, значит ничего страшного там изначально и не было.

просмотров: 272

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