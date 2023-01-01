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Вокалист OBITUARY — о совместном туре со SLAYER: «Эти ребята были очень крутыми»



Во время своего появления в недавнем эпизоде подкаста "Talk Toomey" вокалист флоридской дэт-металлической группы OBITUARY John Tardy рассказал об ощущениях от игры на разогреве у SLAYER в осеннем европейском туре 2018 года вместе с LAMB OF GOD и ANTHRAX:



«Вот что я вам скажу: тридцать лет назад я бы не хотел выступать перед SLAYER [смеётся]. Потому что, если вы помните, на тех концертах SLAYER фанаты группы не хотели видеть никакую другую группу, кроме SLAYER. Им было всё равно, кто ты, — всё, что можно было услышать, это скандирование "SLAYER" всё время. Но нас всё же пригласили. И это был последний раз, когда мы посетили Европу. Мы отправились в тур со SLAYER. И это было потрясающе. Эти ребята были очень крутыми. Их команда была намного добрее к нам, чем нужно. К нам подошёл их сценический менеджер и сказал: "Я никогда не видел, чтобы арена была заполнена до отказа, когда выступала первая группа". И это было потрясающе, как я уже сказал. Это был очень весёлый тур — с LAMB OF GOD. Я люблю этих ребят, мы с ними отлично ладим. И это потрясающе, что мы попали в этот список и сыграли со SLAYER. Потому что время поджимало. Мы видели, что SLAYER готовятся завершить дела и заканчивать гастрольную деятельность, поэтому мы были очень рады получить этот звонок... Я сидел перед сценой и смотрел на SLAYER каждый вечер того тура».







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