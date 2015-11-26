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Вокалист OBITUARY : «Не ждите от нас сюрпризов»



Вокалист OBITUARY John Tardy в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, что стоит ждать фанатам от нового альбома:



«Я думаю, что вам стоит ждать альбома, звучащего как OBITUARY (смеётся). Вы знаете нас — мы пещерные люди, мы не особо эволюционируем. Мы любим перемены в мелочах то тут, то там, но мы слишком старые, чтобы меняться серьёзно. Так что это будет тяжело и мощно — этого и можете ожидать».







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