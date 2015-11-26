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OBITUARY довольны



В рамках недавнего интервью с Heavy Demons" барабанщик OBITUARY Donald Tardy рассказал о том, как идёт работа над новым материалом:



«Как и всегда, мы не из тех групп, кто давит друг на друга, мы не подталкиваем и всё такое. Так что мы просто работаем, и когда приходит идея, мы что-то сочиняем, но не сильно напрягаемся на этот счёт, мы просто хотим, чтобы процесс был естественным. Вот так мы и сочиняем, и мы очень довольны новыми песнями. Они в нашем стиле, но как хорошее красное вино по мере прохождения времени после открытия они становятся вкуснее и вкуснее. Уверен, что ряд риффов и песен фанаты полюбят всей душой. Мы придерживаемся наших корней, мы же OBITUARY! Мы не летим со скоростью света, мы хотим быть среднетемповыми, грувовыми и тяжёлыми, и именно это мы и хотим предложить нашим поклонникам».







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