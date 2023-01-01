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*Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами» 85
*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 50
*TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов 49
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Obituary

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26 дек 2023 : 		 OBITUARY: «Некоторые папы хорошо справляются со своей работой»

14 дек 2023 : 		 Почему OBITUARY так редко выпускают новую музыку?

1 сен 2023 : 		 OBITUARY попали в аварию

28 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления OBITUARY

24 апр 2023 : 		 Новое видео OBITUARY

11 апр 2023 : 		 Специальная версия альбома OBITUARY

1 апр 2023 : 		 Стримы от OBITUARY

22 янв 2023 : 		 Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice For All": «У меня нет претензий к звуку»

17 янв 2023 : 		 Вокалист OBITUARY — о совместном туре со SLAYER: «Эти ребята были очень крутыми»

13 янв 2023 : 		 Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания

6 янв 2023 : 		 Видео с текстом от OBITUARY

5 янв 2023 : 		 Барабанщик OBITUARY о новом альбоме

2 дек 2022 : 		 Новая песня OBITUARY

15 ноя 2022 : 		 OBITUARY исполнили новую песню

11 ноя 2022 : 		 Новое видео OBITUARY

17 июл 2022 : 		 OBITUARY переиздают концертные альбомы

23 фев 2022 : 		 Новый альбом OBITUARY уже готов. Но мы вам его не дадим!

2 фев 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления OBITUARY

15 окт 2021 : 		 Биография OBITUARY выйдет зимой

31 мар 2021 : 		 OBITUARY исполняют POWER TRIP

30 мар 2021 : 		 Вокалист OBITUARY: «Не ждите от нас сюрпризов»

24 мар 2021 : 		 OBITUARY довольны

8 мар 2021 : 		 OBITUARY исполнят 'The End Complete'

2 дек 2020 : 		 Барабанщик OBITUARY: «Рвём попки, чтобы было круто!»

16 окт 2020 : 		 OBITUARY — в процессе

28 сен 2020 : 		 OBITUARY целиком сыграют классику
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OBITUARY: «Некоторые папы хорошо справляются со своей работой»



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JOHN TARDY в недавнем интервью поговорил о том, кто приходит на концерты OBITUARY:

«Чувак, на концертах OBITUARY присутствовало больше молодых ребят и больше девушек, чем я когда-либо мог припомнить. Я к тому, что раньше все шутили, что на хэви-метал концертах одни парни. Но теперь все эти парни женаты, у них есть дети, и поэтому на концертах появляются и дети. Но и количество девушек, которые приходят, просто потрясающее. На наши шоу приходят самые разные люди, и это здорово. Я к тому, что нельзя просто каждый раз приходить к одним и тем же старикам и думать, что твоя фанбаза будет расти, если на концерт не придут молодые ребята. Так что очень здорово видеть молодежь и наблюдать за ними, за их "Slowly We Rot" и за тем, как они разбираются в старой музыке. Некоторые папы хорошо справляются со своей работой. [Смеется]»




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