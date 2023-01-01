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OBITUARY: «Некоторые папы хорошо справляются со своей работой»



JOHN TARDY в недавнем интервью поговорил о том, кто приходит на концерты OBITUARY:



«Чувак, на концертах OBITUARY присутствовало больше молодых ребят и больше девушек, чем я когда-либо мог припомнить. Я к тому, что раньше все шутили, что на хэви-метал концертах одни парни. Но теперь все эти парни женаты, у них есть дети, и поэтому на концертах появляются и дети. Но и количество девушек, которые приходят, просто потрясающее. На наши шоу приходят самые разные люди, и это здорово. Я к тому, что нельзя просто каждый раз приходить к одним и тем же старикам и думать, что твоя фанбаза будет расти, если на концерт не придут молодые ребята. Так что очень здорово видеть молодежь и наблюдать за ними, за их "Slowly We Rot" и за тем, как они разбираются в старой музыке. Некоторые папы хорошо справляются со своей работой. [Смеется]»







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