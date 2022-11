сегодня



Новое видео OBITUARY



"The Wrong Time", новое видео группы OBITUARY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dying Of Everything", выходящего 13 января на Relapse Records:



01. Barely Alive

02. The Wrong Time

03. Without A Conscience

04. War

05. Dying Of Everything

06. My Will To Live

07. By The Dawn

08. Weaponize The Hate

09. Torn Apart

10. Be Warned







