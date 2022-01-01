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*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 57
*Умер Дэн Маккаферти 48
*CORONER начнут запись зимой 32
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 13
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 11
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Obituary

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11 ноя 2022 : 		 Новое видео OBITUARY

17 июл 2022 : 		 OBITUARY переиздают концертные альбомы

23 фев 2022 : 		 Новый альбом OBITUARY уже готов. Но мы вам его не дадим!

2 фев 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления OBITUARY

15 окт 2021 : 		 Биография OBITUARY выйдет зимой

31 мар 2021 : 		 OBITUARY исполняют POWER TRIP

30 мар 2021 : 		 Вокалист OBITUARY: «Не ждите от нас сюрпризов»

24 мар 2021 : 		 OBITUARY довольны

8 мар 2021 : 		 OBITUARY исполнят 'The End Complete'

2 дек 2020 : 		 Барабанщик OBITUARY: «Рвём попки, чтобы было круто!»

16 окт 2020 : 		 OBITUARY — в процессе

28 сен 2020 : 		 OBITUARY целиком сыграют классику

17 сен 2020 : 		 У OBITUARY есть новый материал

18 авг 2020 : 		 OBITUARY работают над настоящим монстром

18 апр 2020 : 		 Обучающее видео от OBITUARY

7 окт 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления OBITUARY

11 июл 2019 : 		 Новая песня OBITUARY

22 май 2019 : 		 OBITUARY выступили без своего басиста

27 дек 2018 : 		 Басист OBITUARY о новом альбоме

31 июл 2018 : 		 Барабанщик OBITUARY пропустит европейский тур

24 июл 2018 : 		 Винилы OBITUARY выйдут летом

19 июн 2018 : 		 OBITUARY не спешат с новым альбомом

3 мар 2018 : 		 Видео с выступления OBITUARY

12 дек 2017 : 		 Новое видео OBITUARY

23 окт 2017 : 		 Видео полного выступления OBITUARY

1 авг 2017 : 		 Концертное видео OBITUARY
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Новое видео OBITUARY



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"The Wrong Time", новое видео группы OBITUARY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dying Of Everything", выходящего 13 января на Relapse Records:

01. Barely Alive
02. The Wrong Time
03. Without A Conscience
04. War
05. Dying Of Everything
06. My Will To Live
07. By The Dawn
08. Weaponize The Hate
09. Torn Apart
10. Be Warned




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