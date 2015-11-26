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Барабанщик OBITUARY : «Рвём попки, чтобы было круто!»



В рамках беседы с "The Official Danko Jones Podcast" барабанщик OBITUARY Donald Tardy подтвердил, что группа работает над новым альбомом:



«Я ужасно горжусь некоторыми из этих новых песен, которые у нас есть. И 2021-й был бы сказочным, если бы у нас была дата релиза, но, как и всем, в особенности сейчас, продать физические копии очень трудно, как и просто уговорить людей на покупку, так что новый альбом на самом деле просто приманка, чтобы реально порадовать людей тогда, когда тебе нужно ехать в тур, где ты можешь выйти на сцену и дать им новую музыку, дать им новый альбом, чтобы они получили от тебя что-то свежее, пришли и купили какой-то мерч и дополнительно поддержали команду.



Как только эти [связанные с пандемией] наручники будут сняты со всех нас, музыкантов, новый альбом OBITUARY будет готов, и это будет релиз во всем мире. Но тем временем мы просто рвём наши задницы для того, чтобы создать настоящего монстра!»





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