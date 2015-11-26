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Obituary

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2 дек 2020 : 		 Барабанщик OBITUARY: «Рвём попки, чтобы было круто!»

16 окт 2020 : 		 OBITUARY — в процессе

28 сен 2020 : 		 OBITUARY целиком сыграют классику

17 сен 2020 : 		 У OBITUARY есть новый материал

18 авг 2020 : 		 OBITUARY работают над настоящим монстром

18 апр 2020 : 		 Обучающее видео от OBITUARY

7 окт 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления OBITUARY

11 июл 2019 : 		 Новая песня OBITUARY

22 май 2019 : 		 OBITUARY выступили без своего басиста

27 дек 2018 : 		 Басист OBITUARY о новом альбоме

31 июл 2018 : 		 Барабанщик OBITUARY пропустит европейский тур

24 июл 2018 : 		 Винилы OBITUARY выйдут летом

19 июн 2018 : 		 OBITUARY не спешат с новым альбомом

3 мар 2018 : 		 Видео с выступления OBITUARY

12 дек 2017 : 		 Новое видео OBITUARY

23 окт 2017 : 		 Видео полного выступления OBITUARY

1 авг 2017 : 		 Концертное видео OBITUARY

18 мар 2017 : 		 Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания

9 мар 2017 : 		 Новая песня OBITUARY

2 мар 2017 : 		 Гитарное видео от OBITUARY

7 фев 2017 : 		 Видео с текстом от OBITUARY

19 янв 2017 : 		 Новая песня OBITUARY

12 янв 2017 : 		 Новый альбом OBITUARY выйдет весной

23 ноя 2016 : 		 Басист OBITUARY о желании Трампа построить стену

2 ноя 2016 : 		 OBITUARY завершают работу над альбомом

20 окт 2016 : 		 Новый релиз OBITUARY доступен для прослушивания
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|||| сегодня

Барабанщик OBITUARY: «Рвём попки, чтобы было круто!»



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В рамках беседы с "The Official Danko Jones Podcast" барабанщик OBITUARY Donald Tardy подтвердил, что группа работает над новым альбомом:

«Я ужасно горжусь некоторыми из этих новых песен, которые у нас есть. И 2021-й был бы сказочным, если бы у нас была дата релиза, но, как и всем, в особенности сейчас, продать физические копии очень трудно, как и просто уговорить людей на покупку, так что новый альбом на самом деле просто приманка, чтобы реально порадовать людей тогда, когда тебе нужно ехать в тур, где ты можешь выйти на сцену и дать им новую музыку, дать им новый альбом, чтобы они получили от тебя что-то свежее, пришли и купили какой-то мерч и дополнительно поддержали команду.

Как только эти [связанные с пандемией] наручники будут сняты со всех нас, музыкантов, новый альбом OBITUARY будет готов, и это будет релиз во всем мире. Но тем временем мы просто рвём наши задницы для того, чтобы создать настоящего монстра!»



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Family Ghost


2 дек 2020, 11:50		Ребят из Дарксайда, вы ни в чем не хотите нам признаться? Мы не поймем, но в большинстве своем простим, не переживайте.

Maestro vs


2 дек 2020, 12:22		Да ладно, смищно же. Настолько, что ажныть охуеть как смищно, в сотый раз-то особенно. А кто против, тот завидует, зануда и неудачник, да и сам латентный стопудов. Такие дела.

nabastak_


2 дек 2020, 12:49		Вспомнилось чот, лет 10 назад на Danzig рецу публиковал, а ее просто вернули с припиской типа, "думаете, это смищно ?" - у нас тут не камеди-клаб !

nabastak_


2 дек 2020, 12:52		Но Обитуари и в оригинале говорили про задницы, так что ...


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