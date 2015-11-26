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Amon Amarth

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28 окт 2016 : 		 Оформление сцены AMON AMARTH

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AMON AMARTH завершили работу над альбомом



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AMON AMARTH завершили работу над альбомом вместе с продюсером Jay Ruston'ом, ранее сотрудничавшим с ANTHRAX, STEEL PANTHER, URIAH HEEP, STONE SOUR и многими другими.



AMON AMARTH Completes Work On New Album With Producer JAY RUSTON




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Corpsegrinder04


16 янв 2019, 11:13		Хорошая новость. Надеюсь будет получше предыдущего.

IronCross


16 янв 2019, 13:03		Это просто праздник какой-то!!!


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