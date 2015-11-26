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AMON AMARTH завершили работу над альбомом



AMON AMARTH завершили работу над альбомом вместе с продюсером Jay Ruston'ом, ранее сотрудничавшим с ANTHRAX, STEEL PANTHER, URIAH HEEP, STONE SOUR и многими другими.















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