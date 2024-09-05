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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 52
*Лидер ACCEPT женился! 33
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Amon Amarth

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|||| 5 сен 2024

Профессиональное видео с выступления AMON AMARTH



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Профессиональное видео с выступления AMON AMARTH, которое состоялось в рамках
Bloodstock Open Air 2024, доступно для просмотра ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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5 сен 2024
p
polichinellesecret
показалось, либо сыграли вместо соло какую-то ёбань?
5 сен 2024
dark_medieval_times
polichinellesecret, если ты про соло на 4:15, то ни чё необычного
Like!1
5 сен 2024
Corpsegrinder04
Соляки в группе всегда были простенькими. Суходрочка точка ру, явно не про них.
5 сен 2024
Orgik
Это. Просто. Ахуенно.
5 сен 2024
L
LU---
ну и ШЛАК......барабанщика жалко

просмотров: 739

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