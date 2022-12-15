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Amon Amarth

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Вокалист AMON AMARTH хотел бы записать такую песню METALLICA



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В рамках беседы с RadioactiveMike Z вокалист AMON AMARTH Johan Hegg ответил на вопрос о том, какую песню из репертуара METALLICA он бы выбрал для кавер-версии:

«Ого... Одной из моих самых любимых песен, и я её считаю весьма близкой к дэт-металлу, является "The Thing That Should Not Be". Я люблю её. Но ещё... "Trapped Under Ice" — замечательная тема, "Fight Fire With Fire" — настоящий бриллиант. Вообще моим любимым является альбом "Ride The Lightning", так что скорее всего я бы выбрал какую-то из этих песен. Однако я продолжаю считать, что "The Thing That Should Not Be" могла бы стать прекрасной дэт-металлической темой, потому что она очень тяжёлая!»

На вопрос ведущего RadioactiveMike Z, считает ли Hegg, что "The Thing That Should Not Be" стала предвестником раннего дэт-металлического звучания, он ответил:

«Возможно. Я так понимаю, DEATH начинали играть свой материал, когда вышел этот альбом, или, по крайней мере, они начали, я так понимаю, очень рано с такого рода тяжёлыми вещами.

Забавно то, что что когда METALLICA проводила тур — я забыл, когда это было, но это должно быть почти 25 лет назад или что-то вроде того — они заранее спросили фанатов, что они хотят услышать, и вот в Швеции эта песня заняла высокое место, так что они сыграли её у нас вживую, и мне очень понравилось. Это было потрясающе!»




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15 дек 2022
WahrandPhain
ебать он дядюшка Ау

просмотров: 184

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