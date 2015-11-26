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Amon Amarth

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Новое видео AMON AMARTH



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"Crack The Sky", новое видео группы AMON AMARTH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Berserker", выход которого запланирован на 3 мая на Metal Blade Records. Диск был записан в американской студии Sphere вместе с продюсером Jay'ем Ruston'ом, ранее сотрудничавшим с ANTHRAX, STEEL PANTHER, URIAH HEEP и STONE SOUR.

Трек-лист:

01. Fafner's Gold
02. Crack The Sky
03. Mjolner, Hammer Of Thor
04. Shield Wall
05. Valkyria
06. Raven's Flight
07. Ironside
08. The Berserker At Stamford Bridge
09. We Can Set Our Sails
10. When Once Again
11. Wings Of Eagles
12. Into The Dark



Video Premiere: AMON AMARTH






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

DmitriyNikolaev


18 апр 2019, 08:11		Это конец


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