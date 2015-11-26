сегодня



Бывший барабанщик AMON AMARTH сдал назад



Бывший барабанщик AMON AMARTH Fredrik Andersson извинился перед своими бывшими товарищами по группе за «обиду», которую он вызвал, публично попросив их вернуть то, что, по его мнению, является его «законной долей на права и публикации» на записях AMON AMARTH, на которых он фигурирует. С деталями сообщения можно ознакомиться ниже.











+0 -0



( 2 ) просмотров: 913

