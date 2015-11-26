Бывший барабанщик AMON AMARTH сдал назад

Бывший барабанщик AMON AMARTH Fredrik Andersson извинился перед своими бывшими товарищами по группе за «обиду», которую он вызвал, публично попросив их вернуть то, что, по его мнению, является его «законной долей на права и публикации» на записях AMON AMARTH, на которых он фигурирует. С деталями сообщения можно ознакомиться ниже.
dark_medieval_times
Sw0Rn
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