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Amon Amarth

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2 мар 2021 : 		 Бывший барабанщик AMON AMARTH сдал назад

10 янв 2021 : 		 AMON AMARTH на фестивале Download

7 окт 2020 : 		 Новое видео AMON AMARTH

19 фев 2020 : 		 AMON AMARTH выпускают игру

24 дек 2019 : 		 Гитарист AMON AMARTH: «Сейчас металл куда крепче, чем когда мы росли»

4 дек 2019 : 		 JOHAN SÖDERBERG: «Это AMON AMARTH подкинули идею концерта MACHINE HEAD»

20 ноя 2019 : 		 Бывший барабанщик AMON AMARTH: «Между нами были трения»

2 ноя 2019 : 		 AMON AMARTH в Лос-Анджелесе

30 окт 2019 : 		 AMON AMARTH в Лос-Анджелесе

9 окт 2019 : 		 После концерта AMON AMARTH зарезали человека

27 сен 2019 : 		 Новое видео AMON AMARTH

29 авг 2019 : 		 Басист AMON AMARTH: «Нам некогда препираться с бывшими»

11 июн 2019 : 		 Закулисные съёмки AMON AMARTH

6 июн 2019 : 		 Новое видео AMON AMARTH

5 май 2019 : 		 Бывший барабанщик AMON AMARTH раскритиковал фронтмена группы за «лицемерные» комментарии о выплатах артистам от стриминговых сервисов

4 май 2019 : 		 Фронтмен AMON AMARTH: «Стриминговые музыкальные сервисы недостаточно платят артистам»

18 апр 2019 : 		 AMON AMARTH не прочь стать «новыми IRON MAIDEN»

18 апр 2019 : 		 Новое видео AMON AMARTH

21 мар 2019 : 		 Новый сингл AMON AMARTH

20 мар 2019 : 		 Тизер нового трека AMON AMARTH

16 янв 2019 : 		 AMON AMARTH завершили работу над альбомом

3 ноя 2018 : 		 Фрагмент нового DVD AMON AMARTH

18 окт 2018 : 		 Трейлер нового релиза AMON AMARTH

8 окт 2018 : 		 Фрагмент нового DVD AMON AMARTH

4 окт 2018 : 		 Второй трейлер к концертному релизу AMON AMARTH

23 сен 2018 : 		 Детали нового релиза AMON AMARTH
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Бывший барабанщик AMON AMARTH сдал назад



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Бывший барабанщик AMON AMARTH Fredrik Andersson извинился перед своими бывшими товарищами по группе за «обиду», которую он вызвал, публично попросив их вернуть то, что, по его мнению, является его «законной долей на права и публикации» на записях AMON AMARTH, на которых он фигурирует. С деталями сообщения можно ознакомиться ниже.

Ex-AMON AMARTH Drummer FREDRIK ANDERSSON Apologizes To His Former Bandmates For




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

dark_medieval_times


2 мар 2021, 14:40		ну и хлюпик

Sw0Rn


2 мар 2021, 15:53		Приличный человек!)


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