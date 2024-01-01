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Бывший ударник AMON AMARTH: «В конце меня зажимали»



FREDRIK ANDERSSON в недавнем интервью рассказал о своей эволюции как музыканта:



«Пока я был молод, до, наверное, 35 лет, я ни о чем не задумывался. Я думал только о том, как играть на концертах и пить пиво. То есть, тогда не было ничего другого. Скажу честно, меня больше ничего не волновало. И еще потому, что тогда не было такого большого внимания... То есть, очевидно, что быть барабанщиком в дэт-метал группе в то время — вы должны помнить, что дэт-металл сцена была очень маленькой, поэтому не было возможности быть признанным в качестве барабанщика в такой группе. Такое пришло гораздо позже. Думаю, это пришло с... Даже тогда, когда у вас были такие барабанщики, как Шон Рейнерт [DEATH, CYNIC] или Gene Hoglan [DARK ANGEL, DEATH, TESTAMENT], конечно, все на сцене знали, что они хороши, но не то чтобы они были в журналах [о барабанах], их не признавали в бизнесе, как это происходит сейчас... Так что, когда это начало развиваться, наверное, где-то в 2000-х, а может, и чуть раньше — трудно вспомнить, в каком именно году, — мне стало неприятно играть на барабанах в AMON AMARTH, где я был... Я бы не сказал, что меня сдерживали, но поскольку я не практиковался... Мы были в репетиционной комнате по восемь часов в день, сочиняя песни; мы находились в ней, но мне не разрешали играть на барабанах, если только мы не играли вместе. Я не мог просто сидеть и репетировать в одиночестве, потому что они тоже находились в комнате. Так что я никогда не задерживался надолго. Я тоже хотел вернуться домой после этих восьми часов. Так что, думаю, тогда у меня не было энергии и страсти, чтобы пытаться стать лучше на своем инструменте. И это расстроило меня, когда я заметил, что все остальные барабанщики начали получать признание и за пределами нашего общества. Например, Daniel [Erlandsson] из ARCH ENEMY получил большое признание, и я хотел конкурировать с ним; я хотел, чтобы люди заметили и меня. И я никогда — по крайней мере, не получал поддержки от своих коллег по группе, потому что мы всегда говорили в группе: «Дело не в одном парне. Мы — команда. Мы больше работаем в команде, чем индивидуально». И я такой: «Да, хорошо, это прекрасно. Но я хочу развиваться. Я хочу попробовать стать лучше на своем инструменте». И я бы сказал, что меня немного сдерживали от этого даже во время сессий записи. Если я пытался сделать что-то более техничное, они говорили: «О, не пытайся сделать это слишком сложным или запутанным. Просто сыграй что-нибудь попроще». И если ты не очень уверен в том, что пытаешься сделать, а кто-то говорит тебе: «Да, тебе не стоит этого делать», — ты отвечаешь: «Ладно». В этом смысле последние несколько лет, которые я провел в AMON AMARTH, были более разочаровывающими как для музыканта, так и для барабанщика. Но в то же время я начал становиться лучшим барабанщиком, так что у меня появилось несколько линий, несколько партий, которыми я действительно горжусь».







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