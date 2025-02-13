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Amon Amarth

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Новое видео AMON AMARTH



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"Mjölnir, Hammer of Thor", новое видео AMON AMARTH, доступно для просмотра ниже.

«Для меня это Amon Amarth 2.0», — заявляет вокалист Johan Hegg. «Я полагаю, что мы предоставили себе пространство, чтобы исследовать другие части нашей музыкальности и того, кем мы являемся как группа. Если вы довольны тем, на чем остановились, какой смысл продолжать? Мы всегда хотим придумывать новые идеи и находить новые способы исполнения, создавать большие и лучшие шоу и стараемся улучшить каждый аспект того, что представляет собой группа. Мы хотим продолжать расти и делать это до тех пор, пока у нас есть такая возможность, потому что это лучшая работа в мире».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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13 фев 2025
P
Papa
я бы сказал -2.0. примитив и вторичность. новый барабанщик фуфло
13 фев 2025
M
Mike Barlow
Никто не заставит меня разлюбить их творчество от дебютника по Deceiver of the Gods(включительно)!!!
Даже сами Amon Amarth с их новыми альбомами.
13 фев 2025
Орион
Mjölnir, Hammer of Thor ?!

Вау, какая неожиданность.

Какие ещё неожиданные открытия готовит нам растущая, исследующая другие части своей музыкальности группа?
13 фев 2025
g
gravitgroove
Этому рок-миру не хватает Куортона.

просмотров: 268

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