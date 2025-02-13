сегодня



Новое видео AMON AMARTH



"Mjölnir, Hammer of Thor", новое видео AMON AMARTH, доступно для просмотра ниже.



«Для меня это Amon Amarth 2.0», — заявляет вокалист Johan Hegg. «Я полагаю, что мы предоставили себе пространство, чтобы исследовать другие части нашей музыкальности и того, кем мы являемся как группа. Если вы довольны тем, на чем остановились, какой смысл продолжать? Мы всегда хотим придумывать новые идеи и находить новые способы исполнения, создавать большие и лучшие шоу и стараемся улучшить каждый аспект того, что представляет собой группа. Мы хотим продолжать расти и делать это до тех пор, пока у нас есть такая возможность, потому что это лучшая работа в мире».







+0 -0



( 4 ) просмотров: 268

