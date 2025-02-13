"Mjölnir, Hammer of Thor", новое видео AMON AMARTH, доступно для просмотра ниже.
«Для меня это Amon Amarth 2.0», — заявляет вокалист Johan Hegg. «Я полагаю, что мы предоставили себе пространство, чтобы исследовать другие части нашей музыкальности и того, кем мы являемся как группа. Если вы довольны тем, на чем остановились, какой смысл продолжать? Мы всегда хотим придумывать новые идеи и находить новые способы исполнения, создавать большие и лучшие шоу и стараемся улучшить каждый аспект того, что представляет собой группа. Мы хотим продолжать расти и делать это до тех пор, пока у нас есть такая возможность, потому что это лучшая работа в мире».
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Даже сами Amon Amarth с их новыми альбомами.
Вау, какая неожиданность.
Какие ещё неожиданные открытия готовит нам растущая, исследующая другие части своей музыкальности группа?