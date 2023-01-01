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*SEPULTURA едет в прощальный тур 45
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 33
*BRUCE DICKINSON женился в третий раз 19
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 19
*Гитарист SKID ROW: «METALLICA — LED ZEPPELIN нашего поколени... 15
*DEE SNIDER: «Свобода слова — это привилегия!» 15
*У DIMMU BORGIR есть шесть-восемь новых песен 14
*Видео с последнего концерта KISS 14
*DAVID ELLEFSON: «METALLICA для меня — это четыре потрясающих... 12
*Барабанщик IRON MAIDEN о последствиях инсульта 11
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*SEPULTURA едет в прощальный тур 45
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 33
*BRUCE DICKINSON женился в третий раз 19
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 19
*Гитарист SKID ROW: «METALLICA — LED ZEPPELIN нашего поколени... 15
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Amon Amarth

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13 дек 2023 : 		 Новое видео AMON AMARTH

4 авг 2023 : 		 Новое видео AMON AMARTH

25 июл 2023 : 		 Видео с выступления AMON AMARTH

25 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления AMON AMARTH

9 мар 2023 : 		 AMON AMARTH претендуют на местную Грэмми

9 янв 2023 : 		 Вокалист AMON AMARTH: «IRON MAIDEN — одна из самых масштабных и величайших концертных групп»

15 дек 2022 : 		 Вокалист AMON AMARTH хотел бы записать такую песню METALLICA

9 дек 2022 : 		 Новое видео AMON AMARTH

1 дек 2022 : 		 Комиксы и игра от AMON AMARTH

8 сен 2022 : 		 AMON AMARTH — о выступлении на Wacken

26 авг 2022 : 		 Гитарист AMON AMARTH — о проблемах в турах

8 авг 2022 : 		 AMON AMARTH неожиданно выступили на Wacken Open Air

5 авг 2022 : 		 Новое видео AMON AMARTH

26 июл 2022 : 		 Гитарист AMON AMARTH — о работе с Andy Sneap'ом

24 июл 2022 : 		 Рассказ о виниле AMON AMARTH

7 июл 2022 : 		 Новое видео AMON AMARTH

2 июн 2022 : 		 Новое видео AMON AMARTH

3 май 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления AMON AMARTH

17 фев 2022 : 		 Новое видео AMON AMARTH

14 фев 2022 : 		 Тизер нового клипа AMON AMARTH

9 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления AMON AMARTH

28 май 2021 : 		 AMON AMARTH отмечают юбилей

2 мар 2021 : 		 Бывший барабанщик AMON AMARTH сдал назад

10 янв 2021 : 		 AMON AMARTH на фестивале Download

7 окт 2020 : 		 Новое видео AMON AMARTH

19 фев 2020 : 		 AMON AMARTH выпускают игру
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Новое видео AMON AMARTH



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"Saxons and Vikings", новое видео AMON AMARTH, доступно для просмотра ниже.




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