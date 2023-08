сегодня



Новое видео AMON AMARTH



"Heidrun", новое видео группы AMON AMARTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового сингла Heidrun:



01. Heidrun (2023 Remix)

02. Heidrun (live at Graspop Metal Meeting, 2023)

03. Put Your Back Into The Oar (live at Hellfest, 2023)

04. Heidrun (Goat Remix)







+2 -0



просмотров: 309