Профессиональное видео полного выступления AMON AMARTH



Профессиональное видео полного выступления AMON AMARTH, которое состоялось в рамках Bloodstock Open Air 2017, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"The Pursuit of Vikings"

"As Loke Falls"

"First Kill"

"The Way of Vikings"

"At Dawn's First Light"

"Cry of the Black Birds"

"Deceiver of the Gods"

"Destroyer of the Universe"

"Varyags of Miklagaard"

"Death in Fire"

"Father of the Wolf"

"Runes to My Memory"

"War of the Gods"

"Raise Your Horns"

Guardians of Asgaard"







