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Бывший барабанщик AMON AMARTH раскритиковал фронтмена группы за «лицемерные» комментарии о выплатах артистам от стриминговых сервисов



Бывший барабанщик AMON AMARTH Fredrik Andersson сказал, что жалобы вокалиста Johan'a Hegg'a на недостаточные выплаты артистам от сервисов потоковой передачи музыки, таких как Spotify и Apple Music, звучат «лицемерно».



В недавнем интервью для Wall Of Sound фронтмен AMON AMARTH заявил, что компании, занимающиеся потоковой передачей музыки, «почти не платят артистам», и что «новым артистам тяжело заниматься музыкой на постоянной основе, чтобы оплачивать счета».



Andersson, прочитав это интервью, написал на своей странице в Facebook следующее:



«Хотя я чувствую, что от человека, который недавно сказал, что я не заслуживаю того, чтобы получать такую же оплату, как другие члены группы, довольно лицемерно звучат жалобы о том, что он не получает достаточно денег, и я думаю, что он не понимает, что получать деньги за музыку — это огромная привилегия, а не право. И исторически сложилось так, что эти несколько десятилетий музыканты становились богатыми, и это совершенно уникальное явление».



Год назад Andersson раскритиковал своих бывших товарищей по группе, заявив, что его «вынудили уйти из группы» и в итоге заплатили «сумму, которая до сих пор кажется унизительной».



Andersson был уволен из AMON AMARTH в марте 2015 года, когда группа готовилась отправиться в студию, чтобы начать работу над альбомом "Jomsviking".











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