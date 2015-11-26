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Amon Amarth

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Бывший барабанщик AMON AMARTH раскритиковал фронтмена группы за «лицемерные» комментарии о выплатах артистам от стриминговых сервисов



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Бывший барабанщик AMON AMARTH Fredrik Andersson сказал, что жалобы вокалиста Johan'a Hegg'a на недостаточные выплаты артистам от сервисов потоковой передачи музыки, таких как Spotify и Apple Music, звучат «лицемерно».

В недавнем интервью для Wall Of Sound фронтмен AMON AMARTH заявил, что компании, занимающиеся потоковой передачей музыки, «почти не платят артистам», и что «новым артистам тяжело заниматься музыкой на постоянной основе, чтобы оплачивать счета».

Andersson, прочитав это интервью, написал на своей странице в Facebook следующее:

«Хотя я чувствую, что от человека, который недавно сказал, что я не заслуживаю того, чтобы получать такую же оплату, как другие члены группы, довольно лицемерно звучат жалобы о том, что он не получает достаточно денег, и я думаю, что он не понимает, что получать деньги за музыку — это огромная привилегия, а не право. И исторически сложилось так, что эти несколько десятилетий музыканты становились богатыми, и это совершенно уникальное явление».

Год назад Andersson раскритиковал своих бывших товарищей по группе, заявив, что его «вынудили уйти из группы» и в итоге заплатили «сумму, которая до сих пор кажется унизительной».

Andersson был уволен из AMON AMARTH в марте 2015 года, когда группа готовилась отправиться в студию, чтобы начать работу над альбомом "Jomsviking".



Former AMON AMARTH Drummer Slams JOHAN HEGG For



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

HailtoSlave


5 май 2019, 14:21		Платить за Амон Амарт деньги за скачивание? Он совсем там ебнутый? Это он должен людям платить, что они скачивают и слушают такую шляпу.

streame


5 май 2019, 14:47		Если тут всех послушать и делать так, как считает большинство комментаторов, то музыка в том виде как она есть перестанет существовать. Музыканты, как и другие, заслуживают достойной оплаты своего труда, и понравившиеся альбомы нужно покупать.
А про Андерссона хз. Пусть их внутренняя кухня таковой и остается


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