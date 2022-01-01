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Гитарист AMON AMARTH — о проблемах в турах



Olavi Mikkonen в рамках недавней беседы обсудил сложности, с которыми сталкиваются музыканты будучи в турах:



«Это то, что есть, и это невозможно изменить. Единственный способ что-то изменить — перестать играть в группе. И я считаю, что всё так и есть; думаю, это самый простой способ сказать об этом. Я к тому, что, конечно, в этом есть свои минусы. Потому что я так много путешествую по работе, что я не очень люблю путешествовать в частном порядке. И я ненавижу, когда я пропускаю что-то, что случается. Если что-то ломается дома, оно всегда ломается, когда ты уехал. Это случается, когда едешь в такси в аэропорт. Тогда-то и начинают течь водопроводные трубы или что-то ещё. И я, б$$$ь, ненавижу это. Но что есть, то есть. И, к счастью, у меня есть хорошая жена, которая понимает, что дело обстоит именно так. И когда я дома, я стараюсь изо всех сил делать то, что должно быть сделано. Но если меня нет дома, меня нет дома. И такова наша жизнь».



На вопрос о том, испытывает ли он всё ещё радость от гастролей и возвращения в тур после того, как провёл много времени дома, Olavi ответил:



«О да. Я к тому, что живое выступление — это причина, по которой ты на самом деле занимаешься музыкой — в этом нет сомнений. Но потом, конечно, в путешествиях нет ничего весёлого. Нет ничего весёлого в том, чтобы спать в новых кроватях каждую грёбаную ночь. Я к тому, что чем старше ты становишься... Это было легко 20 лет назад, когда ты был в хлам и мог спать на любом диване или софе, или на чём угодно, но сейчас, когда ты становишься старше, если ты спишь в отелях каждую ночь, кровать другая, и к ней трудно привыкнуть, как и к подушкам и прочему. Вот как-то так всё».







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