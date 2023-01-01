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*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 60
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 51
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 25
*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 20
*Новое видео CANNIBAL CORPSE 17
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Amon Amarth

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25 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления AMON AMARTH

9 мар 2023 : 		 AMON AMARTH претендуют на местную Грэмми

9 янв 2023 : 		 Вокалист AMON AMARTH: «IRON MAIDEN — одна из самых масштабных и величайших концертных групп»

15 дек 2022 : 		 Вокалист AMON AMARTH хотел бы записать такую песню METALLICA

9 дек 2022 : 		 Новое видео AMON AMARTH

1 дек 2022 : 		 Комиксы и игра от AMON AMARTH

8 сен 2022 : 		 AMON AMARTH — о выступлении на Wacken

26 авг 2022 : 		 Гитарист AMON AMARTH — о проблемах в турах

8 авг 2022 : 		 AMON AMARTH неожиданно выступили на Wacken Open Air

5 авг 2022 : 		 Новое видео AMON AMARTH

26 июл 2022 : 		 Гитарист AMON AMARTH — о работе с Andy Sneap'ом

24 июл 2022 : 		 Рассказ о виниле AMON AMARTH

7 июл 2022 : 		 Новое видео AMON AMARTH

2 июн 2022 : 		 Новое видео AMON AMARTH

3 май 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления AMON AMARTH

17 фев 2022 : 		 Новое видео AMON AMARTH

14 фев 2022 : 		 Тизер нового клипа AMON AMARTH

9 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления AMON AMARTH

28 май 2021 : 		 AMON AMARTH отмечают юбилей

2 мар 2021 : 		 Бывший барабанщик AMON AMARTH сдал назад

10 янв 2021 : 		 AMON AMARTH на фестивале Download

7 окт 2020 : 		 Новое видео AMON AMARTH

19 фев 2020 : 		 AMON AMARTH выпускают игру

24 дек 2019 : 		 Гитарист AMON AMARTH: «Сейчас металл куда крепче, чем когда мы росли»

4 дек 2019 : 		 JOHAN SÖDERBERG: «Это AMON AMARTH подкинули идею концерта MACHINE HEAD»

20 ноя 2019 : 		 Бывший барабанщик AMON AMARTH: «Между нами были трения»
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Профессиональное видео полного выступления AMON AMARTH



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Профессиональное видео полного выступления AMON AMARTH, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest, доступно для просмотра ниже.




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