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Amon Amarth

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Фронтмен AMON AMARTH: «Стриминговые музыкальные сервисы недостаточно платят артистам»



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В новом интервью для Wall Of Sound у фронтмена AMON AMARTH Johan'a Hegg'a спросили о том, что он думает о сервисах потоковой передачи музыки — таких, как Spotify и Apple Music, на что он ответил:

«Технически, я думаю, потоковая передача могла бы быть чем-то позитивным. Я считаю, что одна из проблем, связанных со стриминговыми сервисами, сегодня заключается в том, что компании, которые предлагают это людям, к сожалению, платят артистам недостаточно, честно говоря. Так оно и есть. Но проблема для артиста в том, что у всего этого нет реальной альтернативы, потому что если у вас нет стриминга, люди скачают всё нелегально, и это повредит вам ещё больше. Так что как артист ты оказываешься в ситуации, когда с этим приходится как-то справляться. Я думаю, что одной из опасностей, если мы не платим артистам должное количество денег, является то, что новым артистам будет трудно заниматься этим на постоянной основе. Если вы не можете заработать достаточно денег, как вы сможете этим заниматься? Люди иногда забывают, что да, это страсть, это искусство, но это и работа, и артисты тоже должны оплачивать свои счета. Так что это сложная ситуация. Но надеюсь, что всё изменится, но как всё будет, — сложно сказать».



AMON AMARTH Frontman: Music-Streaming Services Aren



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

shnira


4 май 2019, 13:20		Да ладно, чувак, не жидись и не хнычь...если этот ресурс внимательно почитать, то получается, что у нас 7 из 10 бесплатно качают и платить не собираются именно из идеологических соображений. А ты там давай, держись и пиши новый альбом побырому, а то пацанам слухать нечего...заскучали-:)))

Orthodox


4 май 2019, 13:58		shnira, ага, а если послушать, почему 7 из 10 чиновников воруют, то получается, что именно из-за голодных детей дома. Прям как в том анекдоте "сосед рассказывает, и ты рассказывай".


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