Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein" 63
*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 37
*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 27
*DIMMU BORGIR обновили альбом 22
*Новая песня IN FLAMES 17
*Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightnin... 15
*SLIPKNOT исполнили новую песню 13
*Фронтмен STRYPER: «Я не верю, что гранж убил глэм» 12
*Лидер W.A.S.P. не хочет завязывать 11
*MOONSPELL: «Мы всегда ненавидели эту обложку!» 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein" 63
*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 37
*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 27
*DIMMU BORGIR обновили альбом 22
*Новая песня IN FLAMES 17
[= ||| все новости группы



*

Amon Amarth

*



8 авг 2022 : 		 AMON AMARTH неожиданно выступили на Wacken Open Air

5 авг 2022 : 		 Новое видео AMON AMARTH

26 июл 2022 : 		 Гитарист AMON AMARTH — о работе с Andy Sneap'ом

24 июл 2022 : 		 Рассказ о виниле AMON AMARTH

7 июл 2022 : 		 Новое видео AMON AMARTH

2 июн 2022 : 		 Новое видео AMON AMARTH

3 май 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления AMON AMARTH

17 фев 2022 : 		 Новое видео AMON AMARTH

14 фев 2022 : 		 Тизер нового клипа AMON AMARTH

9 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления AMON AMARTH

28 май 2021 : 		 AMON AMARTH отмечают юбилей

2 мар 2021 : 		 Бывший барабанщик AMON AMARTH сдал назад

10 янв 2021 : 		 AMON AMARTH на фестивале Download

7 окт 2020 : 		 Новое видео AMON AMARTH

19 фев 2020 : 		 AMON AMARTH выпускают игру

24 дек 2019 : 		 Гитарист AMON AMARTH: «Сейчас металл куда крепче, чем когда мы росли»

4 дек 2019 : 		 JOHAN SÖDERBERG: «Это AMON AMARTH подкинули идею концерта MACHINE HEAD»

20 ноя 2019 : 		 Бывший барабанщик AMON AMARTH: «Между нами были трения»

2 ноя 2019 : 		 AMON AMARTH в Лос-Анджелесе

30 окт 2019 : 		 AMON AMARTH в Лос-Анджелесе

9 окт 2019 : 		 После концерта AMON AMARTH зарезали человека

27 сен 2019 : 		 Новое видео AMON AMARTH

29 авг 2019 : 		 Басист AMON AMARTH: «Нам некогда препираться с бывшими»

11 июн 2019 : 		 Закулисные съёмки AMON AMARTH

6 июн 2019 : 		 Новое видео AMON AMARTH

5 май 2019 : 		 Бывший барабанщик AMON AMARTH раскритиковал фронтмена группы за «лицемерные» комментарии о выплатах артистам от стриминговых сервисов
Показать далее
| - |

|||| 8 авг 2022

AMON AMARTH неожиданно выступили на Wacken Open Air



zoom
AMON AMARTH отыграли "сюрприз-сет" на Wacken Open Air — в программе значилось выступление коллектива GUARDIANS OF ASGAARD:

Guardians of Asgaard
Shield Wall
The Great Heathen Army (Live debut)
Get in the Ring (Live debut)
The Pursuit of Vikings
Twilight of the Thunder God

Heathens! Thank you for joining us today on the glorious battle ground of @Wacken for a surprise set. Until next time! - Amon Amarth (Guardians of Asgaard) вљ”пёЏрџ›Ў pic.twitter.com/paLw4dC1ib






Like!+5Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 649

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом