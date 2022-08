8 авг 2022



AMON AMARTH неожиданно выступили на Wacken Open Air



AMON AMARTH отыграли "сюрприз-сет" на Wacken Open Air — в программе значилось выступление коллектива GUARDIANS OF ASGAARD:



Guardians of Asgaard

Shield Wall

The Great Heathen Army (Live debut)

Get in the Ring (Live debut)

The Pursuit of Vikings

Twilight of the Thunder God





Heathens! Thank you for joining us today on the glorious battle ground of @Wacken for a surprise set. Until next time! - Amon Amarth (Guardians of Asgaard) вљ”пёЏрџ›Ў pic.twitter.com/paLw4dC1ib









