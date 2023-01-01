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Вокалист AMON AMARTH: «IRON MAIDEN — одна из самых масштабных и величайших концертных групп»



Johan Hegg из шведской группы AMON AMARTH, которая завершила свой крупнейший в США хедлайнерский тур концертом в Kia Forum в Лос-Анджелесе 17 декабря, рассказал Pollstar о визуальном аспекте шоу группы, которое включает пиротехнику и эпический сценический реквизит, а также участие публики:



«Нам удалось привлечь зрителей к совместному созданию шоу. Мы находимся на сцене, но взаимодействие очень важно. Если зрители взаимодействуют с нами, а мы взаимодействуем с ними, энергия в зале становится совсем другой, нежели если бы такой связи не было. Это видно сразу. Мы сознательно над этим работаем, чтобы создать эту связь».



Когда речь зашла о сценическом шоу AMON AMARTH, Hegg сослался на IRON MAIDEN как на источник вдохновения:



«Для меня IRON MAIDEN — одна из самых масштабных и величайших концертных групп всех времён. Но есть и несколько других. Я помню, как видел AC/DC в Швеции в 91-м году во время тура "Thunderstruck", и это было потрясающе. Но если обратить внимание на те коллективы, которые делают классные вещи сейчас, то, конечно, среди них есть и классические группы, такие как MERCYFUL FATE и KING DIAMOND. То, что они вытворяют на своих концертах, безумно круто. Современные группы сегодня больше тяготеют к светодиодным экранам ради экономии, и это не наш конёк. Я думаю, это круто, если делать всё должным образом».







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