Комиксы и игра от AMON AMARTH



AMON AMARTH совместно с Z2 анонсировали новые комиксы "Amon Amarth: The Great Heathen Army", основанные на новом альбоме коллектива. Над ними будут трудиться автор Dan Watters ("King Diamond's Abigail", "Lucifer"), художник Ario Murti, а за обложку отвечает Montos ("Death For Hire: The Origin of Tehk City") и Tom Thiel. Детали доступны здесь.







