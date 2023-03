сегодня



AMON AMARTH претендуют на местную Грэмми



AMON AMARTH опубликовали следующее сообщение:



«Взываем ко всем язычникам! Наш последний опус, "The Great Heathen Army", был номинирован в категории "Hard Rock/Metal Album Of The Year" на шведской премии Grammis. Славный день и честь, Skål!»







