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*Новое видео METALLICA 77
*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 30
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
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Amon Amarth

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AMON AMARTH претендуют на местную Грэмми



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AMON AMARTH опубликовали следующее сообщение:

«Взываем ко всем язычникам! Наш последний опус, "The Great Heathen Army", был номинирован в категории "Hard Rock/Metal Album Of The Year" на шведской премии Grammis. Славный день и честь, Skål!»

AMON AMARTH's The Great Heathen Army Nominated For Swedish Grammi Award




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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9 мар 2023
Corpsegrinder04
Ну ничего удивительного, после того как дровосек поддержку пидорам выразил в своих прошлых интервью. Так скоро и на евровидение поедут.

просмотров: 230

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