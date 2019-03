сегодня



Новый сингл AMON AMARTH



"Raven's Flight", новый сингл группы AMON AMARTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Berserker", выход которого запланирован на 3 мая на Metal Blade Records. Диск был записан в американской студии Sphere вместе с продюсером Jay'ем Ruston'ом, ранее сотрудничавшим с ANTHRAX, STEEL PANTHER, URIAH HEEP и STONE SOUR.



Трек-лист:



01. Fafner's Gold

02. Crack The Sky

03. Mjolner, Hammer Of Thor

04. Shield Wall

05. Valkyria

06. Raven's Flight

07. Ironside

08. The Berserker At Stamford Bridge

09. We Can Set Our Sails

10. When Once Again

11. Wings Of Eagles

12. Into The Dark



















