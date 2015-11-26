18 апр 2019



AMON AMARTH не прочь стать «новыми IRON MAIDEN»



Басист AMON AMARTH Ted Lundström дал интервью для Loud TV, в ходе которого порассуждал на тему о том, может ли его группа стать в будущем «новой IRON MAIDEN».



«Вообще сместить IRON MAIDEN с трона будет непросто. Это моя самая любимая группа всех времён! Но дело в том, что все старые команды потихоньку уходят на покой. Музыканты предыдущего поколения становятся слишком старыми для металла или просто теряют интерес к музыке. Разумеется, их свято место не должно пустовать, и такие группы, как мы, например, не прочь его занять. Мы обязательно сделаем всё, что в наших силах, чтобы стать такими же, как IRON MAIDEN, — наши кумиры!



Их шоу, их концертная энергетика — то, что вдохновляет AMON AMARTH по сей день. Поэтому мы будем очень стараться в будущем стать стадионной группой, ну или хотя бы периодически выступать на небольших стадионах. Это желание абсолютно объяснимо, каждый музыкант хочет, чтобы его группа стала самой популярной, успешной и крутой. Зритель всегда требует большего, чем он уже получил вчера. И не только в плане музыки на CD, а в плане мощной атмосферы на концерте, да ещё и со зрелищным шоу, как у всех. Расслаблять булки тут нельзя! А иначе глядь — а кто-то помоложе да поактивнее уже подстроился сзади и занял твоё место, пока ты щёлкал клювом».























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