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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 64
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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 64
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 51
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 34
*Новое видео PRIMAL FEAR 21
*GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё» 19
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Amon Amarth

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25 июл 2023 : 		 Видео с выступления AMON AMARTH

25 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления AMON AMARTH

9 мар 2023 : 		 AMON AMARTH претендуют на местную Грэмми

9 янв 2023 : 		 Вокалист AMON AMARTH: «IRON MAIDEN — одна из самых масштабных и величайших концертных групп»

15 дек 2022 : 		 Вокалист AMON AMARTH хотел бы записать такую песню METALLICA

9 дек 2022 : 		 Новое видео AMON AMARTH

1 дек 2022 : 		 Комиксы и игра от AMON AMARTH

8 сен 2022 : 		 AMON AMARTH — о выступлении на Wacken

26 авг 2022 : 		 Гитарист AMON AMARTH — о проблемах в турах

8 авг 2022 : 		 AMON AMARTH неожиданно выступили на Wacken Open Air

5 авг 2022 : 		 Новое видео AMON AMARTH

26 июл 2022 : 		 Гитарист AMON AMARTH — о работе с Andy Sneap'ом

24 июл 2022 : 		 Рассказ о виниле AMON AMARTH

7 июл 2022 : 		 Новое видео AMON AMARTH

2 июн 2022 : 		 Новое видео AMON AMARTH

3 май 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления AMON AMARTH

17 фев 2022 : 		 Новое видео AMON AMARTH

14 фев 2022 : 		 Тизер нового клипа AMON AMARTH

9 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления AMON AMARTH

28 май 2021 : 		 AMON AMARTH отмечают юбилей

2 мар 2021 : 		 Бывший барабанщик AMON AMARTH сдал назад

10 янв 2021 : 		 AMON AMARTH на фестивале Download

7 окт 2020 : 		 Новое видео AMON AMARTH

19 фев 2020 : 		 AMON AMARTH выпускают игру

24 дек 2019 : 		 Гитарист AMON AMARTH: «Сейчас металл куда крепче, чем когда мы росли»

4 дек 2019 : 		 JOHAN SÖDERBERG: «Это AMON AMARTH подкинули идею концерта MACHINE HEAD»
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Видео с выступления AMON AMARTH



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Видео с выступления AMON AMARTH, которое состоялось в рамках Wacken Open Air 2022, доступно для просмотра ниже.

AMON AMARTH Perform Live At Wacken Open Air 2022; Pro-Shot Video Streaming




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